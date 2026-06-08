Disservizi Postamat nel Golfo di Policastro: l’AGCOM interviene e dà un ultimatum a Poste Italiane

Arriva una prima, importante svolta nella battaglia per il ripristino della piena operatività dei servizi postali nel Golfo di Policastro. A seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificato lo scorso 26 maggio dall’Avv. Alberico Sorrentino, Consigliere Comunale di minoranza a San Giovanni a Piro (Lista Civica “Liberi di Scegliere”) , l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha ufficialmente aperto un fascicolo di vigilanza.

La nota

Con una nota formale datata 5 giugno 2026, la Direzione Servizi Postali dell’AGCOM ha intimato a Poste Italiane S.p.A. di fornire dettagliate informazioni entro il termine perentorio di 15 giorni. L’Autorità Garante esige chiarimenti immediati sulle restrizioni orarie degli sportelli ATM Postamat, sui continui guasti tecnici e sulla sistematica carenza di denaro contante che stanno paralizzando il territorio e penalizzando i residenti.

Le dichiarazioni del Consigliere Sorrentino

“Questo intervento dell’AGCOM dimostra che le nostre denunce erano fondate e che la tutela dei diritti dei cittadini non è un optional,” dichiara il Consigliere Alberico Sorrentino. “Poste Italiane opera come Concessionario del Servizio Postale Universale (D.Lgs. 261/1999). Spegnere i Postamat o lasciarli senza contante per presunte ragioni di sicurezza non è una soluzione accettabile: le aziende private investano in tecnologie di sicurezza avanzate, come i macchiatori di banconote, anziché tagliare i servizi essenziali alle nostre comunità.

Ringrazio l’Autorità per la prontezza del riscontro. Ora vigileremo affinché Poste non risponda con fumose scuse burocratiche.”Il Consigliere Sorrentino ribadisce che, in assenza di risposte concrete e del ripristino del servizio H24 entro i termini prefissati , l’azione ispettiva e legale proseguirà nelle sedi competenti a salvaguardia dei diritti costituzionali all’accesso ai propri risparmi.

L’appello al territorio

“Agire come un unico grande comprensorio”“E sapete qual è la vera vittoria? – chiosa il capogruppo dell’opposizione – Che questa battaglia, nata da una nostra diffida a San Giovanni a Piro, oggi IMPEGNA Poste su tutto il territorio del Golfo di Policastro.

Questo è il punto cruciale: Dobbiamo smetterla di guardare solo al nostro piccolo campanile. I problemi di San Giovanni a Piro sono i problemi di Sapri, di Santa Marina, di Ispani, di Vibonati ecc.I disservizi non guardano il colore politico o il confine comunale. Dobbiamo iniziare, finalmente, a ragionare e agire come un unico grande comprensorio.

Se si tocca un servizio a un cittadino del Golfo, si stanno toccando i diritti di tutti. Un “umile” group di minoranza è riuscito a far muovere un’Autorità Nazionale da Roma. Pensate cosa potremmo fare se tutte le istituzioni locali smettessero di viaggiare isolate e iniziassero a fare squadra per il territorio”.