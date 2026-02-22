Democrazia sovrana e popolare si radica nel Cilento: Nanni Marsicano aderisce al progetto

Democrazia sovrana e popolare (DSP) annuncia ufficialmente l’adesione dell’avvocato Nanni Marsicano, attuale consigliere comunale di Pisciotta. L’ingresso del legale cilentano segna un passaggio importante per il consolidamento territoriale della formazione politica coordinata a livello provinciale da Antonio Criscuolo.

L’adesione di Marsicano non rappresenta solo un ampliamento della base associativa, ma un rafforzamento della presenza istituzionale del partito all’interno delle amministrazioni locali. Secondo quanto dichiarato dai vertici provinciali, la scelta del consigliere comunale di Pisciotta conferma la capacità d’attrazione di un progetto che punta a scardinare gli attuali assetti partitici tradizionali.

Le dichiarazioni del commissario provinciale

Il commissario di DSP per la provincia di Salerno, Antonio Criscuolo, ha espresso profonda soddisfazione per il nuovo ingresso, sottolineando come la figura di Marsicano unisca competenza tecnica e conoscenza diretta delle problematiche del territorio.

L’arrivo di Marsicano porta con sé un bagaglio di esperienza amministrativa e giuridica fondamentale per le sfide che attendono il partito. Questa scelta è un segnale chiaro di crescita per DSP in tutto il Cilento, a testimonianza di una proposta politica che vuole rimettere al centro temi quali la sovranità popolare e la tutela delle identità locali.

Gli obiettivi di Democrazia sovrana e popolare

Con questo nuovo innesto, il partito mira a strutturare un’alternativa coerente per i cittadini della provincia, puntando sulla difesa dei diritti sociali e sulla valorizzazione delle comunità periferiche, spesso distanti dai centri decisionali.