De Luca contro vandali e “cafoni”: via ai lavori di manutenzione sulla Lungoirno

L’amministrazione comunale di Salerno stringe le maglie sul contrasto al vandalismo e sulla cura dello spazio pubblico. Questa mattina il sindaco Vincenzo De Luca ha condotto un sopralluogo operativo nell’area della Lungoirno, nelle immediate vicinanze della Cittadella Giudiziaria, dove sono ufficialmente partiti i lavori di manutenzione e ripristino resisi necessari a seguito di recenti episodi di danneggiamento del bene comune. L’intervento rientra in una strategia più ampia volta a garantire standard elevati di vivibilità e sicurezza territoriale in tutti i quartieri cittadini.

La linea del Comune: manutenzione costante e tutela della comunità

La salvaguardia del patrimonio cittadino rappresenta uno dei pilastri dell’azione amministrativa salernitana, orientata al raggiungimento di parametri qualitativi di livello europeo. Gli interventi avviati lungo l’asse della Lungoirno mirano non solo alla riparazione dei danni materiali, ma anche alla prevenzione di ulteriori condotte illecite attraverso il presidio costante del territorio e la cura immediata degli spazi degradati.

Nel corso della visita sul cantiere, il primo cittadino ha ribadito con fermezza la posizione dell’amministrazione nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti, sottolineando la necessità di «riprendere in mano la città» a partire dalla manutenzione ordinaria e straordinaria. Secondo il sindaco, la tutela dell’ambiente urbano è indissolubilmente legata alla «dignità di Salerno», un valore fondamentale che richiede la massima attenzione istituzionale e una forte responsabilità civica da parte di tutta la cittadinanza.