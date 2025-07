Dal Cilento agli Alburni: un fine settimana di celebrazioni tra natura e antichi mestieri

Un’ondata di eventi culturali e gastronomici è pronta ad animare la regione il prossimo fine settimana.

Da oggi 18 luglio al 20 luglio 2025, diverse località ospiteranno manifestazioni che celebrano la tradizione, la cucina locale e la cultura popolare, offrendo ai visitatori un’immersione autentica nelle radici del territorio.

Festa dell’antica Trebbiatura ad Agropoli

Agropoli si prepara a ospitare la 3° edizione della Festa dell’Antica Trebbiatura, un evento che rievoca le pratiche agricole di un tempo. La manifestazione, organizzata dall’Associazione I Catatsci, si terrà in Via Cote 12, Frascinelle. Sarà un’occasione per rivivere la pratica dell’antica Trebbiatura, riscoprire i piatti della tradizione, antichi sapori e musica popolare. Le date da segnare sono il 18, 19 e 20 luglio, con ulteriori repliche l’1, 2 e 3 agosto.

Sagra della Pasta artigianale a Omignano Scalo

A Omignano Scalo, la XIX edizione della Sagra della Pasta Artigianale promette di deliziare i palati con le antiche tradizioni culinarie cilentane. L’evento si svolgerà il 18, 19 e 20 luglio 2025, con inizio alle ore 21:00 presso la Scuola Primaria. Sarà possibile gustare specialità come Cavatelli, Fusilli, Ravioli, Arrosti vari e ottimo vino locale. Sarà inoltre disponibile uno stand senza glutine. La sagra celebra «A pasta mbastata a mano fatta in casa come le femmene re na vota», riproponendo i sapori autentici del passato.

“Strettule” a Postiglione

Il Centro Storico di Postiglione sarà la cornice di “Strettule”, un evento dedicato alla gastronomia, alla cucina tipica, alle eccellenze locali e ai mercatini tradizionali. La manifestazione si terrà il 18, 19 e 20 luglio, offrendo percorsi del gusto postiglionese arricchiti da musica e cultura. L’evento è finanziato con Legge Regionale 30 Dicembre 2024 e patrocinato da diversi enti, tra cui la Regione Campania e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Festa della Cipolla di Vatolla

A Vatolla, il Borgo antico di Vatolla, in Piazzetta Belvedere, ospiterà la 10ª edizione della Festa della Cipolla di Vatolla. Le prime date in programma sono il 19 e 20 luglio, con inizio alle ore 20:00, e proseguirà il 2, 3, 9, 10 e 23 agosto. L’evento, promosso da Slow Food Presidio, è descritto come tre weekend e una serata finale alla scoperta del gusto e del territorio, della terra di Vico, con menù tipici, spettacoli, cultura e musica. Sarà inoltre presente un mercatino di prodotti gastronomici ed artigianali.

Festa della Montagna a Sicignano degli Alburni

Gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta non potranno mancare alla IV Edizione della Festa della Montagna, che si terrà il 19 e 20 luglio 2025 nella Località Tamburo, Sicignano degli Alburni. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Monti Alburni APS e celebra la bellezza e l’importanza del patrimonio montano della regione.

Festival della Zampogna a Cannalonga

A Cannalonga, il 19 e 20 luglio 2025 si terrà “Cannasona”, il Festival della Zampogna. Questo evento è dedicato alla tradizione, alla musica e alle radici culturali del territorio, offrendo un’esperienza unica per scoprire l’arte e il suono di questo strumento tradizionale.