Corleto Monforte: rinnovata convenzione con l’Associazione di Protezione civile “l’Orchidea”

L’Associazione si è costituta con atto del 20.04.2020 in conformità alla Legge 266/91 “legge quadro sul volontario”, e in passato ha manifestato la disponibilità alla stipula di una convenzione per lo svolgimento di servizi e compiti di protezione civile, convenzione che sarà rinnovata per altri due anni. L’intesa servirà per affrontare le emergenze che possono verificarsi sul territorio, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e riqualificare, dove necessario, alcune zone che hanno bisogno di essere valorizzate.

Le attività dell’associazione sul territorio

L’associazione svolge compiti di Presidio della Sede di Protezione Civile e dei COC (Centro Operativo Comunale ) per la gestione delle emergenze di protezione civile mettendo a disposizione del comune il proprio personale volontario e le attrezzature disponibili coordinati dai Sindaci, quale autorità locale di Protezione Civile; i Volontari parteciperanno alle operazioni di preallarme e allarme alla cittadinanza adoperandosi ad intervenire in situazioni di rischio , reperendo attrezzature per la Protezione Civile prestando soccorso e prima assistenza alla popolazione , vigilanza del territorio e ausilio alle altre forze di polizia.