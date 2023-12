Eboli: Formazione e addestramento. La Protezione Civile di Eboli dai banchi all’addestramento

Si è da poco conclusa la prima serie di corsi di informazione, formazione e addestramento per i Volontari di Protezione Civile Città di Eboli (D.Lgs. 81/2008). Un corso che è servito ai volontari di apprendere le prime basilari mozioni necessarie per svolgere l’attività, anche se di volontariato.

La sicurezza, le conoscenze e l’utilizzo dei materiali per il primo soccorso e strumenti per praticare gli interventi: questo ed altro hanno appreso i ragazzi del caponucleo Saverio De Caro.

Il Corso Sicurezza Lavoratori Rischio Alto è durato 16 ore nell’ambito delle quelli necessario è stato fornire le conoscenze specifiche della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio nelle proprie attività del settore di appartenenza.

Indispensabile anche Il corso di 8 ore finalizzato a fornire le competenze essenziali per il corretto utilizzo in sicurezza della motosega in condizioni di lavoro e dei relativi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Per i volontari del Nucleo di Protezione Civile Città di Eboli seguiranno altri corsi specifici al fine di istruire i componenti del gruppo e rendere tutti edotti in caso di necessità.