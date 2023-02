Comune punta sulla videosorveglianza per la sicurezza dei cittadini

Il Comune di Tortorella ha approvato il progetto esecutivo per l’installazione di un sistema per la videosorveglianza nel territorio cittadino. Le videocamere possono essere utilizzate per diversi scopi, tra cui la sicurezza pubblica, la protezione della proprietà e la prevenzione dei crimini.

Il progetto

Il costo del progetto è di circa 64 mila euro, di cui circa 46 mila euro per il costo dei lavori e circa 18 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

In questo modo l’Ente, guidato dal sindaco Nicola Tancredi, punta sulla videosorveglianza come tecnologia importante che può aiutare a prevenire i crimini e a proteggere la comunità cittadina, ma deve essere utilizzata con attenzione e responsabilità. È importante che sia implementata con il rispetto della privacy e delle leggi sulla sorveglianza e che venga utilizzata solo quando necessario.

Vantaggi della videosorveglianza

La videosorveglianza ha molti vantaggi. In primo luogo, può aiutare a prevenire i crimini e a fornire informazioni alle forze dell’ordine in caso di attività criminose. Inoltre, può aiutare a proteggere la proprietà, a monitorare le attività dei dipendenti e a garantire la sicurezza degli edifici pubblici e privati.

La videosorveglianza è stata introdotta nei primi anni ’60 e da allora ha subito un’evoluzione costante. Oggi, le videocamere sono più piccole, più economiche e offrono immagini di alta qualità. Inoltre, sono connesse a Internet e possono essere controllate da remoto.