Cilentana e Bussentina, Ferrante (Mit): “cantieri aperti e nuovi interventi per migliorare viabilità e sicurezza”

“Dal 9 febbraio sono in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla Strada Statale 18 “Variante Cilentana”, nell’ambito del più ampio programma di riqualificazione dell’infrastruttura. L’ultimazione è prevista entro la primavera dell’anno in corso, salvo imprevisti”. Così Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit, rispondendo a un’interrogazione in Commissione Trasporti alla Camera.

Senso unico alternato e monitoraggio continuo

“In merito ai rallentamenti dovuti al senso unico alternato, si evidenzia che tale misura è stata adottata per garantire la sicurezza in un’area caratterizzata da elevata incidentalità. Con riferimento al viadotto Marconi, è in corso un monitoraggio continuo della struttura, interessata da un cedimento dovuto a una frana che ha spinto la spalla nord verso valle. Per quanto riguarda il dissesto al km 149+050 della Strada Statale 18 VAR, si conferma che esso è riconducibile al cedimento del corpo stradale causato dalle intense precipitazioni che hanno saturato il rilevato: è in corso la progettazione di subdreni orizzontali per l’abbassamento della falda e la stabilizzazione del rilevato.

I lavori sulla Cilentana

Sulla Strada Statale 18 “Variante Cilentana”: sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle barriere stradali” e “proseguono i lavori di messa in sicurezza del piano viabile dal km 119 al km 126; sono di prossimo avvio i lavori di efficientamento energetico delle gallerie e la sostituzione degli impianti di illuminazione su sei svincoli; sono in progettazione i lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Acquarulo. Sulla Strada Statale 517 VAR “Bussentina”, invece, sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Santo Lia II, con conclusione prevista entro la fine di settembre. Altresì, è previsto l’avvio di interventi analoghi sul viadotto Santo Lia I, per un importo di oltre 6,2 milioni di euro. L’avvio dei lavori richiede il preventivo ripristino della viabilità alternativa, la cui progettazione è in corso.

I prossimi step

L’inizio degli interventi sulla viabilità alternativa è previsto nel terzo trimestre 2026, mentre i lavori sul viadotto potranno partire nel 2027. Infine, sono in progettazione i lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Caprari. Nel dialogo con i territori interessati dalle infrastrutture e con i soggetti istituzionali coinvolti, confermo l’impegno del MIT a monitorare con attenzione l’avanzamento degli interventi previsti sulle arterie richiamate, riconoscendone il ruolo strategico per il tessuto produttivo, turistico e culturale del Cilento”, ha concluso.

La nota di Attilio Pierro, deputato di Forza Italia

“Ringrazio il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante per aver sollecitato Anas circa la conclusione dei lavori lungo la ex Provinciale 430 “Variante Cilentana” e la SS 517 “Variante Bussentina”, arterie strategiche per il Cilento, fondamentali per la mobilità, l’economia e il turismo del territorio”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Attilio Pierro nell’interrogazione posta in Commissione Lavori Pubblici al sottosegretario ai trasporti Ferrante.

“Le infrastrutture oggetto dell’interrogazione non rappresentano soltanto collegamenti interni al territorio, ma costituiscono l’asse strategico di connessione tra il Cilento costiero e interno e l’Autostrada A2, attraverso lo svincolo di Battipaglia e quello di Buonabitacolo. Si tratta dunque di arterie fondamentali per garantire l’accesso alla rete autostradale nazionale, la mobilità dei cittadini, la competitività delle imprese e la tenuta del comparto turistico.

Per questo ringrazio il lavoro svolto dal sottosegretario Ferrante e apprezzandone l’impegno in Campania e, in particolare, nella provincia di Salerno, dove si registra un’attenzione concreta sui temi infrastrutturali e alla sicurezza della rete viaria” conclude Pierro.