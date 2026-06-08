Cicerale, nuovi murales all’Area delle Nocelle con il “Sabatini-Menna”

Una giornata dedicata all’arte, alla partecipazione e alla valorizzazione del territorio si è svolta a Cicerale, dove gli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna hanno realizzato dal vivo i murales che da oggi arricchiscono il muro di contenimento dell’Area delle Nocelle.

L’iniziativa ha trasformato una semplice infrastruttura in uno spazio capace di raccontare il territorio attraverso immagini, colori e simboli legati alla storia, alle tradizioni e all’identità della comunità locale, contribuendo a rendere ancora più accogliente un’area immersa nel verde e particolarmente apprezzata da cittadini e visitatori.

La sinergia tra il Comune di Cicerale e il Liceo Sabatini-Menna

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cicerale e il Liceo Artistico Sabatini-Menna, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, offrendo loro l’opportunità di lasciare un contributo concreto e duraturo alla comunità.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Giorgio Ruggiero:

«ringrazio gli studenti, i docenti e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. Questi murales rappresentano un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni scolastiche e comunità locali possa generare valore, promuovendo il territorio e rendendo più belli e accoglienti gli spazi pubblici».

L’arte come strumento di riqualificazione e valorizzazione

«Crediamo che l’arte possa essere un efficace strumento di valorizzazione del territorio», dichiara l’Assessora alla Cultura Chiara Valva.

«Interventi come questo dimostrano come creatività, partecipazione e attenzione ai luoghi possano dialogare tra loro. Un muro di contenimento diventa così un elemento capace di raccontare una storia e di integrarsi armoniosamente con il paesaggio circostante, contribuendo a rafforzare l’identità dei nostri luoghi».

L’Amministrazione Comunale rivolge infine un ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e alla cura dell’area.