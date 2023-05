“Che ne sanno i 2000”, l’evento a Castel San Lorenzo

Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso a Castel San Lorenzo, dove stasera si terrà il concerto “Che ne sanno i 2000”, evento organizzato dalla Pro loco del paese con la collaborazione dell’ente comunale. L’iniziativa, che era stata programmata inizialmente per il primo maggio, era stata rimandata a causa delle avverse condizioni meteorologiche e di un lutto che aveva colpito la comunità locale.

L’evento

La serata di oggi si preannuncia come un grande momento di divertimento per tutti gli abitanti del paese e per i numerosi visitatori che si uniranno all’evento. Il concerto, che si terrà in Piazza Giovanni Paolo II, sarà ad accesso gratuito e farà ballare e cantare grandi e piccini.

L’idea di organizzare un evento capace di unire il pubblico di tutte le età, è stata proprio della Pro loco di Castel San Lorenzo, che ha messo a punto l’evento in collaborazione con l’ente comunale.

L’obiettivo principale è stato quello di creare un momento di aggregazione sociale, in cui tutti potessero divertirsi insieme e dimenticare le preoccupazioni quotidiane.

La location

Il luogo scelto per il concerto è Piazza Giovanni Paolo II, nei pressi dello spiazzale dell’Istituto Comprensivo del paese. La location, inoltre, rende l’atmosfera ancora più suggestiva grazie alla vista panoramica sulle colline circostanti.

La serata si preannuncia come un momento indimenticabile per tutti i presenti, che potranno ballare e cantare insieme ai ritmi dei loro brani preferiti.

Insomma, tutto è pronto per il concerto “Che ne sanno i 2000” a Castel San Lorenzo, che si preannuncia come una serata imperdibile per tutti coloro che vogliono trascorrere una serata di puro divertimento, immersi nella bellezza del paesaggio circostante e nell’atmosfera festosa della comunità locale.