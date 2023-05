Dalla Protezione Civile nuovo avviso di allerta meteo valido fino alla mattinata di domani

La Protezione Civile della Regione Campania ha deciso di prorogare l’allerta meteo Gialla fino alle 11 di domani, mercoledì 3 maggio, a causa della valutazione degli attuali scenari meteorologici e dell’evoluzione dei modelli matematici.

L’avviso della Protezione Civile

La criticità Gialla interesserà il territorio regionale fino alle 20 di oggi, martedì 2 maggio. Tuttavia, a partire dalle 20 di stasera fino alle 11 di domani, mercoledì 3 maggio, l’allerta riguarderà solo alcune specifiche zone della Campania, tra cui la Penisola Sorrentina-Amalfitana, i Monti di Sarno e Monti Picentini, la Piana Sele e l’Alto e Basso Cilento.

La Protezione Civile ha raccomandato alla popolazione di prestare massima attenzione in queste zone anche in assenza di precipitazioni, a causa del rischio idrogeologico residuo. Si prevedono possibili ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e occasionali fenomeni franosi. La situazione potrebbe diventare pericolosa in caso di saturazione dei suoli e a condizioni particolarmente fragili del territorio.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile ha anche invitato i Sindaci a mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali), a verificare la corretta ricezione delle comunicazioni da parte della Sala Operativa regionale, ad adottare tutte le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi previsti in linea con i rispettivi piani comunali e a monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture (anche provvisorie) esposte alle sollecitazioni dei venti.

Da stasera, le precipitazioni diventeranno isolate, anche a carattere di rovescio o possibile temporale. Pertanto, la popolazione è invitata a prestare attenzione a eventuali situazioni di pericolo e a seguire le indicazioni della Protezione Civile.

Le info utili

In caso di emergenza, è possibile contattare i numeri di emergenza della Protezione Civile della Regione Campania, che saranno sempre attivi e pronti ad intervenire. La sicurezza dei cittadini è la massima priorità della Protezione Civile, che sta lavorando incessantemente per garantire la massima tutela in caso di situazioni di emergenza causate da eventi meteorologici.