Roccadaspide, rubata un’auto in località Tempalta

Non si arresta il fenomeno dei furti in tutto il Cilento e, solo poche ore fa, dallo spazio antistante ad un’abitazione privata sita in località Tempalta è stata rubata un’automobile.

Il furto

I ladri hanno portato via una Peugeot 206 a lanciare l’allarme il proprietario, Alfonso Martiello, che ha diffuso le foto della vettura chiedendo, a chiunque dovesse avvistarla, di segnalarlo subito alle forze dell’ordine.

I ladri

I ladri hanno agito questa notte e sono stati molto abili a non farsi scoprire dai proprietari dell’abitazione e dai passanti.

Il furto è stato regolarmente denunciato.