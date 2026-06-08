Centola, al via “Dialoghi Mediterranei”: tra Dieta Mediterranea, show cooking e percorsi storici

Il 29 maggio ha preso il via Dialoghi Mediterranei, il progetto promosso per valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario del territorio di Centola attraverso itinerari tematici, momenti di approfondimento e appuntamenti artistici.

Il 6 giugno Angelica Sepe, cantante, scrittrice e “cantachef” italiana, nota per essere ambasciatrice della canzone napoletana nel mondo, accompagnata dal maestro Antonio Carluccio nello Show Cooking tenuto a Palinuro in Piazza Virgilio ha raccontato con lo chef Michele Giaquinto, i sapori e le musiche del mondo che lega la Dieta Mediterranea alla canzona napoletana di ieri e di oggi.

L’iniziativa grazie al FUNT – Fondo Unico Nazionale per il Turismo, e fedele alle indicazioni del Ministero del Turismo, si articola in una rete di itinerari esperienziali dedicati alla Dieta Mediterranea come patrimonio UNESCO, modello di sostenibilità e identità collettiva, e in una programmazione culturale diffusa, con events artistici e performativi.

Le prime tappe: dalle antiche cave di Palinuro al borgo di Foria

Il primo incontro nel comune guidato dal sindaco Rosario Pirrone, ha condotto i partecipanti lungo l’itinerario delle antiche cave di Palinuro sino ad arrivare al magnifico Antiquarium, attività organizzata dall’Agenzia ArcheoTrekking con il supporto dell’associazione Eso Es Palinuro e la guida dell’archeologa Marida Muscetta. Un percorso che ha permesso di approfondire la conoscenza di un luogo di grande interesse storico e paesaggistico, offrendo ai visitatori una lettura del territorio attraverso le suas testimonianze più antiche.

A conclusione del pomeriggio si è svolta una degustazione accompagnata dal racconto della millenaria tradizione della Pesca di Menaica, a cura di Luca Cella, pescatore locale e custode di un sapere che ancora oggi rappresenta uno dei simboli più autentici della cultura marinara cilentana.

Il 30 maggio l’iniziativa è proseguita a Foria di Centola, località conosciuta sin dall’antichità per la sua vocazione vitivinicola. Grazie all’impegno dell’associazione Foria Borgo di Vino e della dottoressa Gisella Forte, i partecipanti hanno potuto riscoprire il centro storico, la cultura del vino e il profondo legame che unisce questa comunità alla propria tradizione agricola e produttiva.

Il calendario dei prossimi appuntamenti di giugno e settembre

Il calendario riprenderà il 13 giugno con un itinerario dedicato al centro storico di Centola, tra spiritualità, luoghi della memoria e riscoperta di antiche tradizioni. A conclusione della giornata, in Piazza San Nicola di Mira, si terrà il momento musicale “Radici e Orizzonti” con Piera Lombardi.

Il 14 giugno sarà invece la volta del suggestivo borgo medievale di San Severino, una delle testimonianze più affascinanti della storia del territorio. Gli appuntamenti proseguiranno il 27 e 28 giugno con percorsi dedicati alla riscoperta di San Nicola di Centola, per poi tornare nel mese di settembre con nuove iniziative e ulteriori occasioni di conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale. Tutte le attività escursionistiche sono organizzata dall’Agenzia ArcheoTrekking.

La programmazione artistica curata da Silvano Cerulli

Ad accompagnare il progetto sarà una programmazione artistica curata dal direttore artistico Silvano Cerulli, che prevede:

6 giugno – Angelica Sepe – Antonio Carluccio E Show Cooking. Palinuro – Piazza Virgilio

– Angelica Sepe – Antonio Carluccio E Show Cooking. Palinuro – Piazza Virgilio 13 giugno – Piera Lombardi – Radici e Orizzonti (Centola)

– Piera Lombardi – Radici e Orizzonti (Centola) 20 giugno – Vienteterra in concerto

– Vienteterra in concerto 27 giugno – Rosalia Porcaro e show cooking

– Rosalia Porcaro e show cooking 5 settembre – Orchestra Mediterranea – Il battito di Napoli tra ieri e oggi

– Orchestra Mediterranea – Il battito di Napoli tra ieri e oggi 12 settembre – Emozioni – Giovanni Caroccia Live

L’obiettivo di Dialoghi Mediterranei è quello di coniugare la conoscenza del territorio con la riscoperta delle tradizioni, la valorizzazione dei borghi e del patrimonio storico-culturale, affiancando a questi elementi momenti di intrattenimento musicale e di partecipazione collettiva.