Castelnuovo Cilento: il Comune intitolerà la sala riunioni della scuola “Rodari” all’ex consigliera comunale Gelsomina Tomeo

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros La Maida, ha deciso di intitolare la Sala Riunioni, ubicata al piano terra della Scuola Gianni Rodari di Velina, alla Signora Gelsomina Tomeo, ex consigliera comunale. L’intitolazione verrà poi resa pubblica con la posa di una targa.

La scelta del Comune

L’Amministrazione Comunale intende dedicare uno spazio del territorio comunale per omaggiare la memoria della Sign. Tomeo che ha ricoperto la carica di Consigliera Comunale con delega all’Istruzione del Comune di Castelnuovo Cilento dal 2009 al 201, ruolo svolto con grande sensibilità ed impegno. Ha sempre svolto anche un ruolo attivo di prossimità, di vicinanza , di fratellanza alle persone fragili e in difficoltà.

“La professionalità e l’attaccamento a Castelnuovo Cilento dimostrati negli anni dalla signora Gelsomina Tomeo sono stati e sono tuttora un esempio fulgido, vivo, costante, eterno di serietà e di coerenza per tutti coloro che si impegnano nella gestione della cosa pubblica”, aggiungono da palazzo di città.

“In un’epoca così drammatica per le Donne, è giusto e nostro dovere ricordare , dare un segno in memoria di Donne che hanno fatto della Loro libertà di pensiero , della Loro indipendenza , la ragione della Propria vita – spiega il primo cittadino La Maida – E’ nostro dovere mantenere viva la memoria di Donne come Gelsomina. Gelsomina Tomeo. Ringrazio, di vero cuore, tutta la nostra Amministrazione Comunale per credere nei diritti e, soprattutto, nei doveri. Il dovere di combattere, oggi più di ieri, oggi prima che venga domani, la violenza dei maschi, dei maschi violenti”.