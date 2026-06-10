Cilento

Castellabate: tutto pronto per il terzo Memorial Riccardo Santangelo – Torneo di calcio “Padri&Figli”

Il 13 giugno 2026 allo stadio Carrano di Santa Maria di Castellabate torna il Memorial Riccardo Santangelo con l'emozionante torneo di calcio Padri&Figli

Comunicato Stampa
Castellabate, memorial Santangelo

Il 13 giugno 2026 allo stadio “Carrano” una giornata di sport, ricordo e amicizia tra generazioni. Il prossimo 13 giugno 2026, nella splendida cornice dello stadio comunale “Carrano” di Santa Maria di Castellabate, si terrà la 3ª edizione del Memorial Riccardo Santangelo, il torneo di calcio “Padri&Figli” dedicato alla memoria di Riccardo Santangelo.

Ecco le squadre

In campo si affronteranno tre squadre composte da padri e figli: Lago, capitanata da Roberto Santangelo; Tresino, capitanata da Mario Fusco; e Trezeni, capitanata da Gigi Santangelo. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Sig. Bruno Carbone, della sezione AIA di Salerno.

Il commento

“Ci tengo a sottolineare che per me questa edizione è maggiormente sentita perché ricade proprio il 13 di giugno del 2017 giorno in cui Papà ci ha lasciati ed è andato ad organizzare altre Olimpiadi con altri ragazzi”, dichiara l’organizzatore Luigi Santangelo. “Sembra ieri quando gareggiavamo su gare di nuoto o salto in lungo sulla spiaggia della Zona lago o corsa campestre – continua Santangelo – tra i vari vialetti. Sempre competitivi e sempre incoraggiati dai nostri genitori che ci seguivano con grande affetto”.

Un ringraziamento particolare al Dott. Francesco Tavassi, presidente della Polisportiva Santamaria, sempre vicino a questa iniziativa, e al Sig. Costabile De Marco per la collaborazione che ha reso possibile l’utilizzo dello splendido campo “Carrano”. Appuntamento alle ore 18:30 per vivere insieme un momento di sport e ricordo aperto a tutta la cittadinanza.

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