Castellabate, l’allarme degli operatori del 118: “L’estate è partita ma siamo senza guardia medica e ambulanze” | VIDEO

Castellabate è presa d’assalto da tanti turisti che hanno scelto il borgo cilentano come meta per le proprie vacanze.

La popolazione, come ogni anno, è pressoché raddoppiata come anche gli interventi da parte del 118 che diventano sempre più numerosi.

La situazione, però, non è delle migliori a causa di alcuni ritardi nell’assistenza sanitaria.

Sono davvero tanti gli interventi che, quotidianamente, gli operatori sanitari devono compiere per fornire l’adeguata assistenza a tutto il territorio.

Attualmente, però, a Castellabate non è ancora stata attivata la guardia medica e gli uomini del 118 si trovano in difficoltà a gestire la gran mole di chiamate di soccorso

La situazione

La lamentela è legata anche all’assenza di ambulanze che possano garantire un maggior supporto e una miglior copertura della zona. Gli orari svolti da parte degli operatori sono anche di 24h con poche possibilità di fare pausa e offrire un servizio costante e imminente come dovrebbe essere.

Maggior sicurezza

Ovviamente le chiamate di soccorso incrementano nei periodi di maggiore affluenza e soprattutto durante il weekend.

A dare una mano sono anche i volontari dell’Associazione Tommy 125, che lungo tutto il territorio comunale, cercano di fornire il loro supporto al personale del 118.

L’allarme lanciato, da parte degli operatori sanitari, è volto a cercare di smuovere al più presto la situazione, in modo tale da permettere una stagione estiva in piena sicurezza a tutti i turisti e i cittadini di Castellabate