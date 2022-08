Camerota: guardia medica attiva senza criticità di personale

«Siamo veramente orgogliosi del nostro progetto pilota. Al nostro insediamento la guardia medica aveva gran parte dei turni scoperti. Siamo riusciti ad ottenere il doppio medico più la postazione 118 medicalizzata (tre medici). Nel resto del Cilento, purtroppo, spesso i presidi restano scoperti».

E’ quanto afferma il dott. Francesco Saturno, consigliere comunale di Camerota con delega alla Pubblica Sanità.

«Per le prima volta in pochi minuti arriva un’ambulanza nelle nostre case. Siamo i primi in regione e probabilmente al Sud Italia ad avere dato ai medici un alloggio in modo da permettere ai sanitari, provenienti da lontano, di effettuare più turni ravvicinati e un rimborso spese supplementare per i medici che effettuano più turni – continua Saturno -. Abbiamo rinnovato la postazione del 118 e creato una grande famiglia di sanitari che si supportano nelle difficoltà tra loro sul porto di Marina di Camerota.

Ringrazio in primis il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, per il grande lavoro che ha portato avanti nel primo mandato e per l’impegno che ci sta mettendo i questo secondo mandato affiancando il lavoro di consigliere e assessori. Ringrazio don Gianni Citro per aver concesso gli alloggi, la Croce Gialla e il presidente Gerardo Pellegrino, il direttore sanitario di Sapri Claudio Mondelli, il dottor Franco Fragomeno, i vertici dell’Asl Violante e Sosto, il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Fracno Picarone per il grande supporto».