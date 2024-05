Castellabate: domenica gran finale di Lungomare Vivo

Il Lungomare di “Punta dell’Inferno”, a Santa Maria di Castellabate, è pronto a vivere l’ultima grande domenica di divertimento e intrattenimento con la manifestazione “Lungomare Vivo”. Lo start è programmato per domenica 26 maggio, alle ore 17.00, con tantissime iniziative rivolte a giovani e famiglie che si prolungheranno fino a tarda sera.

Il programma

La giornata sarà caratterizzata dall’animazione per i più piccoli, con i suggestivi laboratori LEGO e le lezioni di vela. Presenti anche i tradizionali mercatini dell’artigianato e le esposizioni artistiche dei tanti talenti locali. Non mancheranno la buona musica, show di danza e le bontà culinarie garantite dall’appuntamento con “Rezze e Prelibatezze”. La serata sarà animata dall’orchestra spettacolo del noto cabarettista e attore napoletano, Ciro Giustiniani.

“Le avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, non ci hanno di certo aiutato in quest’iniziativa a cui teniamo molto, ma domenica siamo pronti ad ospitare tantissime persone tra le bellezze del nostro lungomare di Punta dell’Inferno. Sarà una giornata all’insegna del pieno divertimento e intrattenimento, rivolto davvero a tutti. Un grazie va anche alle numerose associazioni del territorio che si sono prodigate per dare manforte all’organizzazione dell’evento. Non mi resta che invitarvi tutti domenica per scoprire le tante sorprese che abbiamo preparato per cittadini e turisti. Un modo per vivere tutti insieme una vera domenica di relax e sorrisi”, evidenzia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.