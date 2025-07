Castellabate celebra l’assegnazione della Bandiera Blu: due giorni di eventi con il Festival del Mare

Un vessillo che sventola, che inorgoglisce e che merita di essere celebrato. Castellabate ha conquistato quest’anno la sua 27esima Bandiera Blu e per l’occasione, il prossimo 12 e 13 luglio, sono in programma due giorni di eventi con la seconda edizione del Festival del Mare. Un format già consolidato, un contenitore di appuntamenti, laboratori, spettacoli, gastronomia e iniziative rivolte a cittadini e turisti.

Il programma

Si parte da sabato 12, alle ore 20 presso Piazza Punta dell’Inferno, con la serata gastronomica dedicata al pesce azzurro a cura dell’Associazione Punta dell’Inferno, accompagnati dai mercatini artigianali dell’Associazione Officina Creativa e del concerto live di musica popolare, a partire dalle ore 21.30, “Tarammorria”.

Nella giornata di domenica, invece, l’intero corso Matarazzo e il Lungomare Perrotti si vestiranno a festa con la Notte Blu in sinergia con l’Associazione Commercianti Castellabate e la ludoteca “Fata Dodò”: artisti di strada, musica, shopping e animazioni. Alle ore 22.00, sarà il momento della cerimonia istituzionale di consegna della Bandiera Blu nel cuore di Piazza Lucia, ed a seguire il concerto con la tribute band di “Jovanotti”. Grazie al supporto e alla programmazione corale con le associazioni del territorio sarà possibile anche svolgere tante iniziative a contatto con il mare: dal battesimo del mare propedeutica alla subacquea (Associazione Cilento Sub), all’open day sup (Associazione Punta dell’Inferno), laboratorio di pittura “Col Mare l’Arte”.

Le info utili

Per prenotare tali attività, tutte previste nella giornata di sabato, è possibile contattare l’ufficio di promozione turistica del Comune di Castellabate (0974962328- turismocultura@comune.castellabate.sa.it )

“Questo festival è il simbolo di un percorso fatto di impegno, sensibilità ambientale e orgoglio identitario. La 27ª Bandiera Blu non è un punto d’arrivo, ma una tappa di un cammino che vogliamo continuare insieme alla nostra comunità, sempre più consapevole e attenta. Il mare è parte viva di Castellabate, e va vissuto, rispettato e raccontato. Il Festival sarà tutto questo”, annuncia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Dopo lo splendido successo della precedente edizione del Festival del Mare vogliamo ripeterci anche quest’anno. Grazie anche alle associazioni locali abbiamo pensato ad una manifestazione totale, vestendo simbolicamente Castellabate di blu con tantissimi appuntamenti da non perdere”, conclude il Consigliere, Clemente Migliorino.