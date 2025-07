Castellabate, barca in avaria nei pressi di Punta Licosa: salvate 4 persone

Una tranquilla giornata in barca poteva trasformarsi in un incubo. Nella serata di domenica, un’imbarcazione con a bordo 4 persone, tutti in villeggiatura a Castellabate, ha rischiato di infrangersi contro gli scogli a causa di un’avaria al motore che non permetteva di controllare più lo scafo.

L’intervento

La situazione è diventata rapidamente complicata da gestire a causa anche del forte vento e del moto ondoso che trascinava pericolosamente l’imbarcazione verso gli scogli a largo tra Punta Licosa e il porto di San Marco di Castellabate. Allertati i soccorsi sul posto è intervenuta tempestivamente il Sea Rent&Rescue, coadiuvata dall’Ufficio Locamare di Guardia Costiera, diretto dal comandante Antonino Crea. Le persone sono state così trainate verso il porto di San Marco e tratte in salvo in buone condizioni di salute.