Attualità

Caselle in Pittari: scoperte inedite nell’area sacra di Laurelli

I risultati delle ultime campagne di scavo a Laurelli: riaffiorano iscrizioni e strutture rituali preromane. Il punto nel convegno a Caselle in Pittari

Di:
Maria Emilia Cobucci
Caselle in Pittari: scoperte inedite nell’area sacra di Laurelli

Si è conclusa questa mattina, nell’Aula consiliare del comune di Caselle in Pittari, la tre giorni di studi, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicata alle straordinarie scoperte emerse nel corso delle ultime campagne di scavo presso il sito archeologico di Laurelli.

L’evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, oltre a docenti e ricercatori dell’équipe dell’Università degli Studi di Salerno (UniSa).

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L’area sacra e i legami con la religiosità dell’Italia preromana

Al centro del confronto scientifico sono stati posti i risultati delle indagini condotte nell’area sacra del sito. Gli scavi hanno portato alla luce iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati del tutto inediti sulla religiosità e sulle pratiche di culto nell’Italia preromana.

Il Sindaco Nuzzo: “Patrimonio da valorizzare a livello nazionale”

Il Sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo, ha sottolineato l’elevato valore storico, culturale e turistico dei rinvenimenti, auspicando che le novità emerse possano ottenere la giusta risonanza nel panorama scientifico e culturale nazionale. Il primo cittadino ha inoltre ribadito il completo e continuativo supporto dell’Amministrazione comunale alle future attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico locale.

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