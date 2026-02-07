Carnevale salese 2026: a Sala Consilina sfilano le fiabe tra magia e dinosauri giganti

Domenica 15 febbraio 2026, Sala Consilina si trasformerà in un regno incantato per l’edizione annuale del Carnevale Salese. L’evento, intitolato “Fiabe in sfilata”, prenderà il via alle ore 10:00 e promette di trasformare il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto dove i racconti più amati di sempre prenderanno vita. L’iniziativa è curata dall’associazione culturale Arte e Mestieri, con il patrocinio del Comune di Sala Consilina e il supporto di numerose realtà associative e cooperative locali.

Un percorso di musica e animazione

Il cuore dell’evento si snoderà lungo via Mezzacapo per culminare in piazza Umberto I. Lungo questo tragitto, la parata sarà animata da una street band e dalle coreografie delle majorettes. Una volta raggiunta la piazza, l’atmosfera si farà ancora più coinvolgente con spettacoli di magia, il tradizionale teatro dei burattini e performance dedicate a ogni fascia d’età.

Il programma artistico vedrà protagoniste le eccellenze del territorio: le scuole di danza New Dance All Dance, Ginnastica e Danza SportZone e LuDanSe si esibiranno sulle colonne sonore dei grandi classici delle fiabe, mentre la scuola Aerial Arts incanterà il pubblico con spettacolari evoluzioni di danza aerea.

Laboratori creativi e attrazioni speciali

Piazza Umberto I diventerà un hub di creatività con due laboratori dedicati ai più piccoli:

• Il Laboratorio di Oz: a cura della Cooperativa Luce, con attività creative e bolle di sapone ispirate al celebre mago (dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:00).

• Biancaneve: curato dall’Associazione Arte e Mestieri, con letture e messa in scena della fiaba (dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 18:00).

Per gli amanti dell’avventura, l’ospite d’eccezione sarà rappresentato dai Dinosauri Giganti, reduci dal successo televisivo di “Tu Sì que Vales”. Sarà possibile ammirarli in movimento e scattare foto in una scenografia curata dai ragazzi di Scatti Sospesi.

Intrattenimento e sapori della tradizione

L’area dei giardinetti ospiterà un parco gonfiabile con le mascotte Disney, mentre il pomeriggio sarà scandito dal ritmo della baby dance con Dj Pompeo (Senso Unico). Non mancherà l’aspetto gastronomico: lungo il percorso sarà allestito uno street food dedicato alle pietanze tipiche del Carnevale, offrendo ai visitatori un assaggio delle tradizioni culinarie locali.

L’evento rappresenta un grande sforzo corale che vede coinvolte associazioni come I Ragazzi di San Rocco, I ragazzi di Castello, GG Trail, SportZone, e la scuola di arti marziali Haka Tahir Dojo Karate, insieme alle cooperative Luce e Tertium Millennium, unite per regalare alla comunità una giornata di festa e condivisione.