Capaccio: punta al restyling delle tre palazzine di pertinenza al Next | VIDEO

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, punta ad interventi di recupero e rifunzionalizzazione delle palazzine n. 1, 2 e 3 di pertinenza al NEXT per un importo complessivo pari a 765 mila euro. I lavori saranno finanziati con la devoluzione per diverso utilizzo della parte residuale di Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Posizione.

L’ex Tabacchificio di Capaccio Paestum

L’ex Tabacchificio venne preso in locazione dal Comune di Capaccio Paestum per l’importo di circa 50mila euro annui lo scorso 18 giugno 2021. Successivamente l’Ente lo acquistò per 2,8 milioni di euro partecipando alla procedura d’asta indetta dal Tribunale di Salerno.

Gli obiettivi dell’Ente

Tra gli obiettivi primari dell’Amministrazione rientrano la conservazione e la valorizzazione dell’intero compendio immobiliare, l’Ente difatti ha portato a termine diversi progetti di manutenzione e messa in sicurezza riguardanti la struttura principale. All’interno del compendio immobiliare rientrano anche tre palazzine dalle stesse caratteristiche tipologiche e materiche destinate ad uso abitativo, e che sono state oggetto di varie trasformazioni nel corso degli anni ed allo stato attuale versano in uno stato di abbandono e degrado.

L’Amministrazione intende recuperare e rifunzionalizzare le tre palazzine, con una serie di interventi distinti per ciascuna di essa, volti all’eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, alla conservazione degli organismi edilizi mediante il ripristino e/o il rinnovo degli elementi costitutivi, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, finalizzati anche al mutamento della destinazione d’uso, da abitativo a sede di strutture a servizio e di pertinenza della struttura principale, tra cui il rinnovo ed adeguamento degli impianti.