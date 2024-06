Maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale: scattano i provvedimenti dei carabinieri

Importanti attività dei carabinieri nelle scorse ore. Due provvedimenti sono stati posti in essere per maltrattamenti. Il primo a Pontecagnano dove un 40enne del posto è stato accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie convivente. Quest’ultima, stando alle ricostruzioni dei carabinieri, avrebbe subito reiterate aggresioni fisiche.

A Furore, invece, i carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno arrestato in flagranza un 24enne che avrebbe aggredito il padre estorcendogli del denaro. Dopo una perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di un rasoio con lama di 4 cm.

A Salerno, infine, una donna, T.V., è stata tratta in arresto poiché a bordo di uno scooter, senza assicurazione, dopo essersi data alla fuga avrebbe aggredito i militari per evitare i controlli. La donna è stata trovata, in seguito a perquisizione, in possesso di hashish. T.V. dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.