Battipaglia: trovato in possesso di cocaina, scatta un arresto

Il 14 giugno, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno tratto in arresto G.A. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’uomo è stato trovato in possesso di 42 grammi di cocaina nonché materiale per la pesatura e il confezionamento.

La perquisizione personale e domiciliare ha rivelato le prove necessarie per accusare l’uomo di spaccio.

La polizia ha assicurato che continuerà a lavorare per prevenire questo tipo di crimini.