Capaccio Paestum, Strada Provinciale 43 impraticabile: la denuncia dei residenti

La Strada Provinciale 43, nel tratto che attraversa località Brecciale di Capaccio Paestum, è impraticabile.

La denuncia dei residenti

La denuncia arriva dai residenti che hanno lamentato non poche difficoltà relative proprio alla viabilità dell’area anche nei pressi del ponte.

I danni, come affermato dai cittadini, sono stati segnalati già a partire dal mese di gennaio, ma non sono stati ancora riparti e il manto stradale presenta gravi criticità.

Il cedimento ai lati della carreggiata, inoltre, è visibile e pericoloso con residui di asfalto, oramai in frantumi, pietre e ghiaia che rappresentano un vero e proprio pericolo per i passanti.

I lavori

Nella zona, già qualche anno fa, furono realizzati degli interventi di somma urgenza per i lavori di ripristino della golena fluviale del Fiume Sele. Tuttavia, il dissesto idrogeologico degli ultimi tempi ha causato nuovi disagi, soprattutto nei periodi di forte pioggia. Come denunciato ancora dai residenti, gli allagamenti della zona, come accaduto nei mesi scorsi, finiscono per coinvolgere anche alcune abitazioni.

Questi eventi hanno dimostrato che i precedenti interventi non sono stati sufficienti a prevenire il ripetersi dei problemi, e pertanto potrebbero essere necessari ulteriori lavori per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà nella zona interessata.