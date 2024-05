Campagna: per gli anziani parte il servizio telesoccorso

Una importante iniziativa nell’ambito delle Politiche Sociali e Socio Sanitarie è stata adottata dall’amministrazione comunale di Campagna, guidata dal sindaco Biagio Luongo.

Un nuovo servizio

Si tratta dell’attivazione del servizio di telesoccorso in favore degli anziani di età superiore ai 75 anni, residenti nel Comune di Campagna, che vivono da soli o eccezionalmente in coppia, in condizione di limitata autonomia e una assistenza familiare carente o limitata.

Una iniziativa tesa a favorire le azioni quadro del settore Politiche Sociali e Socio Sanitarie e che rientra nella programmazione amministrativa fortemente voluta dal sindaco Luongo e dall’assessore delegato Giulia Montera.

Come presentare domanda

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Campagna a mezzo PEC o tramite consegna a mano.

Entro le ore 14:00 del 10 Giugno 2024 è possibile richiedere l’attivazione e per conoscere tutti i requisiti e la documentazione da allegare, è possibile fare riferimento all’avviso presente sul sito del Comune di Campagna o recarsi presso gli uffici preposti.