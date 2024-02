Camerota: ok alla messa in sicurezza del tratto di strada SP 562 adiacente Cala del Cefalo-Cala Finocchiara

Il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha approvato in linea tecnica, il progetto definitivo dell’intervento di messa in sicurezza e adeguamento del tratto di strada SP562 adiacente Cala del Cefalo-Cala Finocchiara, per un importo complessivo pari a € 20.375.000,00 di cui € 14.022.242,86 per lavori ed € 6.352.757,14 per somme a disposizione.

Le risorse

L’Ente ha deciso così di candidare a finanziamento , a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, il progetto esecutivo II° lotto funzionale dell’Intervento di messa in sicurezza e adeguamento del tratto di strada SP562 adiacente Cala del Cefalo-Cala Finocchiara, stralciato dal più ampio progetto definitivo reso cantierabile mediante la Conferenza dei Servizi in conformità alle prescrizioni impartite dagli Enti competenti, commisurandolo come importo totale a quello massimo finanziabile.

L’Avviso regionale

Con decreto dirigenziale n.3 del 19/01/2024 della Direzione Generale per la Mobilità, pubblicato sul BURC n.8 del 22/01/2024, la Regione Campania, ha approvato un avviso per la manifestazione di interesse al “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania”, prevedendo che la richiesta di finanziamento può essere presentata sulla piattaforma regionale online a far data dal 1 aprile e fino al 31 maggio 2024, in numero di una per ogni comune con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per un finanziamento massimo concedibile di € 3.000.000,00, con i criteri di valutazione che massimizzano i punteggi acquisibili per i progetti esecutivi validati coerenti con le finalità del Programma.