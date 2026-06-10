Attualità

Caggiano festeggia il piccolo talento dell’organetto: Pasquale Lupo vince il Festival Meridionale dell’Organetto

Il dodicenne Pasquale Lupo di Caggiano conquista il primo posto al Festival Meridionale dell'Organetto

Erminio Cioffi
Pasquale Lupo

Grande soddisfazione a Caggiano per il brillante risultato ottenuto dal giovanissimo Pasquale Lupo. Il dodicenne, infatti, lo scorso 7 giugno ha conquistato il primo posto nella propria categoria al Festival Meridionale dell’Organetto, svoltosi a Policastro Bussentino.

Un importante riconoscimento che premia il talento, la passione e l’impegno del giovane musicista, capace di distinguersi tra numerosi partecipanti grazie alle sue qualità artistiche e alla padronanza dello strumento.

Il percorso musicale con il maestro Cono D’Elia

Pasquale Lupo è allievo del maestro Cono D’Elia di Teggiano, che accompagna da tempo il percorso di crescita musicale del promettente organettista.

La vittoria al Festival Meridionale dell’Organetto rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la famiglia del giovane talento e per il suo insegnante, ma anche per l’intera comunità di Caggiano, che può vantare un piccolo artista già capace di farsi apprezzare in importanti manifestazioni dedicate alla musica popolare.

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