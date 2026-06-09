Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 9 giugno: nasce Paperino

Il 9 giugno ci introduce nel cuore del primo mese estivo, una giornata storicamente ricca di svolte politiche, scoperte culturali e pietre miliari dell’animazione e della scienza. Scopriamo insieme i protagonisti e gli eventi che hanno segnato questa data nel corso dei secoli.

Santi del giorno

San Primo martire

San Feliciano martire

Sant’Efrem il Siro, diacono e dottore della Chiesa

San Columba di Iona, abate

San Diogene del Cilento, martire

Beata Anna Maria Taigi, madre di famiglia

Nati e morti il 9 giugno

Nati

Pietro il Grande (1672) – Cesare di Russia

Elizabeth Garrett Anderson (1836) – Prima donna medico nel Regno Unito

Johann Gottfried Galle (1812) – Astronomo tedesco che scoprì il pianeta Nettuno

Cole Porter (1891) – Celebre compositore e paroliere statunitense

Curzio Malaparte (1898) – Scrittore, giornalista e diplomatico italiano

Robert McNamara (1916) – Politico e banchiere statunitense

Pippo Baudo (1936) – Storico conduttore televisivo italiano

Letizia Moratti (1949) – Politica e dirigente d’azienda italiana

Michael J. Fox (1961) – Attore e attivista canadese naturalizzato statunitense

Johnny Depp (1963) – Attore, regista e musicista statunitense

Miroslav Klose (1978) – Ex calciatore e allenatore di calcio tedesco

Natalie Portman (1981) – Attrice e regista israeliana naturalizzata statunitense

Wesley Sneijder (1984) – Ex calciatore olandese

Morti

Nerone (68 d.C.) – Quinto imperatore romano

Jeanne d’Albret (1572) – Regina di Navarra e figura di spicco degli ugonotti

Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon (1717) – Mistica e scrittrice francese

Charles Dickens (1870) – Iconico scrittore e romanziere britannico

Antonio de Torres Jurado (1892) – Liutaio spagnolo, padre della chitarra classica moderna

Carlo Rosselli (1937) – Politico, giornalista e attivista antifascista italiano

Nello Rosselli (1937) – Storico e giornalista antifascista italiano

Giorgio Fini (1995) – Imprenditore italiano del settore alimentare

Claudio Gora (1998) – Attore e regista italiano

Adam West (2017) – Attore statunitense, noto per aver interpretato Batman negli anni Sessanta

Eventi storici del 9 giugno

1311 – La Maestà di Duccio di Buoninsegna viene portata in processione solenne attraverso le strade di Siena per essere installata nel Duomo.

1815 – Viene firmato l’atto finale del Congresso di Vienna, che ridefinisce la mappa politica dell’Europa dopo la sconfitta di Napoleone.

1934 – Il personaggio di Paperino (Donald Duck) fa il suo debutto ufficiale nel cortometraggio d’animazione “La gallinella saggia” (The Wise Little Hen).

1937 – I fratelli Carlo e Nello Rosselli, intellettuali e attivisti antifascisti italiani, vengono assassinati in Francia da elementi della “Cagoule”, una milizia della destra estrema francese, su mandato del regime fascista.

1940 – Seconda guerra mondiale: la Norvegia capitola formalmente di fronte alle forze della Germania nazista.

1954 – McCarthyismo: durante le udienze tra l’esercito statunitense e il senatore Joseph McCarthy, l’avvocato Joseph Welch pronuncia la celebre frase di condanna “Non ha proprio nessun senso del pudore, signore?”.

1999 – Guerra del Kosovo: la Repubblica Federale di Jugoslavia e la NATO firmano l’Accordo di Kumanovo, sancendo il ritiro delle truppe serbe e la fine dei bombardamenti alleati.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata mondiale dell’accreditamento (World Accreditation Day), istituita per promuovere il valore delle certificazioni e delle valutazioni di conformità nel garantire la sicurezza, la qualità e la sostenibilità dei mercati e dei prodotti a livello globale.

Curiosità e citazione

La data del 9 giugno unisce due icone di Hollywood nate a due soli anni di distanza: Michael J. Fox (1961) e Johnny Depp (1963). Entrambi hanno raggiunto una straordinaria popolarità negli anni Ottanta interpretando ruoli da idoli dei teenager in televisione prima di conquistare il cinema mondiale: Fox con la saga di Ritorno al futuro e Depp grazie alla serie 21 Jump Street e alla collaborazione con Tim Burton.

Citazione del giorno di Charles Dickens: “C’è una saggezza della testa, e c’è una saggezza del cuore.”

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