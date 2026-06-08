Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 8 giugno: il romanzo 1984 di Orwell compie gli anni

L’8 giugno è il 159º giorno del calendario gregoriano. La Terra si trova in pieno fervore primaverile, mentre ci si avvicina al solstizio d’estate. Questo giorno, nel corso della storia, è stato testimone di eventi che hanno ridefinito la scienza, la politica e la cultura mondiale, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica ricorda san Medardo, vescovo di Noyon, protettore dei contadini e dei vignaioli, spesso invocato per le condizioni meteorologiche. Si celebrano anche san Guglielmo di York, vescovo, san Massimino di Aix, considerato il primo vescovo della città francese, e la beata Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, vergine e fondatrice.

Nati celebri di oggi

L’8 giugno ha dato i natali a personalità straordinarie in ogni campo del sapere e dell’arte. Tra i nati di oggi figurano l’astronomo e matematico italo-francese Giovanni Domenico Cassini (1625), celebre per i suoi studi su Saturno; il celebre compositore tedesco Robert Schumann (1810), tra i massimi esponenti del romanticismo musicale; l’architetto statunitense Frank Lloyd Wright (1867), pioniere dell’architettura organica; l’attrice statunitense Joan Rivers (1933); l’attore e regista italiano Corrado Farina (1939); la cantante e conduttrice italiana Donatella Rettore (1953); il programmatore britannico Tim Berners-Lee (1955), co-inventore del World Wide Web; l’attore statunitense il tre volte premio Oscar Mick Hucknall (1960), frontman dei Simply Red; l’attrice statunitense Julianna Margulies (1966); il cantante Kanye West (1977).

Morti celebri di oggi

In questo giorno ricordiamo la scomparsa di figure storiche di immenso rilievo, a partire da Maometto (632), profeta dell’Islam, deceduto a Medina. Tra gli altri si spengono il re di Francia Luigi XVII (1795), imprigionato durante la Rivoluzione; lo scrittore francese George Sand (1876), pseudonimo di Amantine Aurore Lucile Dupin; il matematico e logico britannico Alan Turing (1954), padre dell’informatica moderna; lo scrittore italiano Corrado Alvaro (1956); l’archeologo e accademico italiano Ranuccio Bianchi Bandinelli (1975); il presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini (1990), tra i più amati della storia repubblicana; l’attore cinematografico statunitense l’attore televisivo e cinematografico Adam West (2017), il celebre Batman degli anni Sessanta.

Eventi storici principali

Nel 1783 in Islanda inizia l’eruzione del vulcano Laki, una delle più devastanti della storia umana, che causerà carestie in tutta Europa a causa delle ceneri immesse nell’atmosfera. Nel 1912 la multinazionale Universal Pictures viene legalmente registrata negli Stati Uniti, segnando la storia del cinema. Nel 1949 viene pubblicato nel Regno Unito il romanzo distopico 1984 di George Orwell, un’opera che cambierà per sempre il modo di concepire il controllo sociale e il totalitarismo. Nel 1959 viene trasmessa per la prima volta la posta missilistica negli Stati Uniti, con il sottomarino USS Barbero che lancia un missile contenente tremila lettere. Nel 1968, a Londra, viene arrestato James Earl Ray, l’assassino di Martin Luther King. Nel 1984 l’attore cinematografico e futuro politico Arnold Schwarzenegger vede il debutto nelle sale del film cult Ghostbusters, che conquista i botteghini americani nello stesso fine settimana di Gremlins. Nel 2004 si verifica il primo transito di Venere davanti al Sole del millennio, un fenomeno astronomico rarissimo seguito da scienziati e appassionati di tutto il mondo.

Giornata mondiale

L’8 giugno si celebra in tutto il pianeta la Giornata mondiale degli oceani, istituita l’8 giugno 1992 a Rio de Janeiro durante il Summit della Terra e riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2008. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza cruciale degli oceani per la sopravvivenza del pianeta e promuovere la gestione sostenibile delle loro risorse.

Curiosità sui nati di oggi

Chi nasce l’8 giugno si trova sotto il segno zodiacale dei Gemelli e spesso condivide una spiccata propensione per l’innovazione tecnologica e la rottura degli schemi tradizionali. Basti pensare che in questa identica data sono nati sia Giovanni Domenico Cassini, che scrutò lo spazio scoprendo le lune di Saturno, sia Tim Berners-Lee, l’uomo che ha letteralmente inventato la rete internet globale modificando le modalità di connessione tra gli esseri umani. Questa combinazione astrale sembra favorire menti brillanti orientate alla scoperta di nuove frontiere, reali o virtuali che siano.

Citazione del giorno

Ogni uomo ha un suo compito nella vita, e non è mai quello che egli avrebbe voluto scegliersi. Sandra Pertini

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco