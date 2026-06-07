Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 7 giugno: nasce città del Vaticano

Il 7 giugno è il 158° giorno del calendario gregoriano. La terra si avvia a grandi passi verso il solstizio d’estate, portando con sé una giornata ricca di ricorrenze storiche, nascite illustri e momenti che hanno segnato il cammino dell’umanità, dalla politica allo spettacolo, fino alla scienza.

Santi del giorno

Oggi si celebrano san Roberto di Newminster, abate cistercense, e san Colman di Dromore, vescovo. Si ricorda anche il beato Antonio Gianelli, vescovo e fondatore delle Figlie di Maria Santissima dell’Orto.

Nati celebri del giorno

1848 – Paul Gauguin, celebre pittore francese, tra i maggiori esponenti del post-impressionismo.

1952 – Liam Neeson, attore britannico candidato all’Oscar, noto per ruoli intensi e d’azione.

1958 – Prince (Prince Rogers Nelson), iconico cantautore, polistrumentista e compositore statunitense.

1981 – Anna Kournikova, ex tennista e modella russa.

1990 – Iggy Azalea, rapper e modella australiana.

Morti celebri del giorno

1329 – Roberto I di Scozia (Robert the Bruce), re e condottiero che guidò la Scozia durante le guerre d’indipendenza.

1937 – Jean Harlow, attrice statunitense, icona di bellezza e prima vera “bionda platino” di Hollywood.

1954 – Alan Turing, matematico, logico e crittografo britannico, considerato uno dei padri dell’informatica.

1980 – Henry Miller, celebre e controverso scrittore statunitense, autore di Tropico del Cancro.

2015 – Christopher Lee, leggendario attore britannico, noto per i ruoli di Dracula, Saruman e il Conte Dooku.

Eventi storici principali

1099 – Prima crociata: i crociati iniziano il lungo e decisivo assedio di Gerusalemme.

1494 – Spagna e Portogallo firmano il Trattato di Tordesillas, spartendosi il Nuovo Mondo al di fuori dell’Europa.

1692 – Un catastrofico terremoto distrugge la città di Port Royal in Giamaica, facendone sprofondare gran parte in mare.

1929 – Viene ratificato il Trattato del Laterano, che sancisce ufficialmente la nascita dello Stato della Città del Vaticano.

1984 – Durante un comizio a Padova, il leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer viene colpito da un ictus fatale; morirà quattro giorni dopo.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata mondiale della sicurezza alimentare (World Food Safety Day), istituita dalle Nazioni Unite per promuovere la consapevolezza sui rischi legati agli alimenti e garantire cibo sicuro a livello globale.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 7 giugno possiedono spesso una personalità magnetica, camaleontica e profondamente eclettica. Basti pensare a figure rivoluzionarie come Prince o Gauguin, capaci di ridefinire totalmente i canoni dell’arte e della musica grazie a uno stile unico e anticonformista. Chi nasce oggi tende a unire una spiccata sensibilità artistica a una forte determinazione nel voler lasciare un segno indelebile nel proprio campo.

Citazione del giorno

“Ciò che è importante è raramente urgente e ciò che è urgente è raramente importante.” – Dwight D. Eisenhower

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