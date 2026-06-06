Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 6 giugno: scattava oggi il d-day

Il 6 giugno è il 157° giorno del calendario gregoriano. La storia ha lasciato un segno profondo in questa data, segnata da eventi cruciali come lo sbarco in Normandia e dalla nascita di personalità che hanno rivoluzionato la scienza, la letteratura e lo sport. Scopriamo insieme gli avvenimenti, i protagonisti e le curiosità che caratterizzano questa giornata.

Santi del giorno

San Norberto (Vescovo) San Marcellino Champagnat (Sacerdote) San Gerardo dei Tintori (Laico) Sant’Artemio (Martire) Santa Candida (Martire) San Claudio di Besançon (Vescovo)

Nati in questo giorno

Diego Velázquez (1599) – Pittore spagnolo Aleksandr Puškin (1799) – Poeta e scrittore russo Thomas Mann (1875) – Scrittore tedesco, Premio Nobel per la letteratura Sukarno (1901) – Primo presidente dell’Indonesia Björn Borg (1956) – Tennista svedese Tom Araya (1961) – Cantante e bassista cileno naturalizzato statunitense Paolo Negro (1972) – Calciatore italiano Graziella Mattei (1983) – Atleta italiana

Morti in questo giorno

Camillo Benso, conte di Cavour (1861) – Statista e politico italiano Gerhart Hauptmann (1946) – Scrittore e drammaturgo tedesco, Premio Nobel per la letteratura Carl Gustav Jung (1961) – Psichiatra e psicoanalista svizzero Robert F. Kennedy (1968) – Politico statunitense Hiroshi Inagaki (1980) – Regista giapponese Ronald Reagan (2004) – 40° Presidente degli Stati Uniti d’America Billy Preston (2006) – Musicista e cantante statunitense

Eventi principali

1523 – Gustavo Vasa viene eletto re di Svezia, segnando la fine dell’Unione di Kalmar e l’inizio dell’indipendenza svedese. 1912 – In Alaska inizia l’eruzione del vulcano Novarupta, la più potente eruzione vulcanica registrata nel XX secolo. 1933 – Apre a Camden, nel New Jersey, il primo drive-in della storia del cinema. 1944 – Seconda guerra mondiale: scatta il D-Day. Le forze alleate sbarcano sulle coste della Normandia, dando il via all’Operazione Overlord per liberare l’Europa dal nazismo. 1984 – Il programmatore sovietico Aleksej Pažitnov lancia la prima versione del celebre videogioco Tetris. 2012 – Si verifica l’ultimo transito di Venere davanti al Sole del XXI secolo, un fenomeno astronomico visibile solo ogni cento anni.

Giornata mondiale

Giornata mondiale del Running (Global Running Day): si celebra ogni primo mercoledì di giugno per promuovere l’attività fisica e la passione per la corsa a livello globale. Giornata della lingua russa nelle Nazioni Unite: istituita per celebrare la diversità culturale e linguistica, coincide con la data di nascita del celebre poeta Aleksandr Puškin.

Curiosità sui nati in questo giorno

Thomas Mann, nato il 6 giugno 1875, scrisse il suo capolavoro “I Buddenbrook” a soli venticinque anni, gettando le basi per il Premio Nobel che avrebbe ricevuto nel 1929. Il tennista Björn Borg, nato il 6 giugno 1956, divenne una leggenda vivente vincendo cinque titoli consecutivi a Wimbledon e sei al Roland Garros grazie al suo stile rivoluzionario e alla sua freddezza mentale, che gli valse il soprannome di “IceBorg”.

Citazione del giorno

“La solitudine è per lo spirito ciò che il digiuno è per il corpo, mortale se troppo prolungato, eppure necessario.” (Thomas Mann)

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco