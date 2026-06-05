Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 5 giugno: ipazza Tienanmen, l’eroe che sfidò i carri armati

Il 5 giugno è il 156º giorno del calendario gregoriano. La Terra si avvia verso il solstizio d’estate mentre la storia ricorda in questo giorno eventi di profonda trasformazione politica, culturale e scientifica, legati in modo indissolubile alla tutela del nostro pianeta e alle grandi scoperte.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica celebra in questa data San Bonifacio, vescovo e martire, considerato l’apostolo della Germania. Si ricordano inoltre San Doroteo di Tiro, vescovo e martire, e San Franco di Assergi, eremita.

Nati in questo giorno

Adam Smith (1723) – Economista e filosofo scozzese, considerato il padre dell’economia politica moderna.

Federico García Lorca (1898) – Poeta e drammaturgo spagnolo, tra i massimi esponenti della letteratura del Novecento.

Ken Follett (1949) – Scrittore britannico di romanzi storici e thriller di enorme successo mondiale.

Enrico Ruggeri (1957) – Cantautore, scrittore e conduttore televisivo italiano.

Stefania Sandrelli (1946) – Iconica attrice italiana, protagonista di capolavori del cinema nazionale.

Mark Wahlberg (1971) – Attore e produttore cinematografico statunitense.

Morti in questo giorno

Ronald Reagan (2004) – Politico e attore statunitense, 40º presidente degli Stati Uniti d’America.

Giovanni Paisiello (1816) – Celebre compositore italiano, tra i massimi esponenti dell’opera napoletana.

Stephen Crane (1900) – Scrittore, giornalista e poeta statunitense, autore del romanzo Il segno rosso del coraggio.

Georges Feydeau (1921) – Drammaturgo francese, maestro del genere della farsa e del vaudeville.

Eventi storici e ricorrenze

1968 – Il senatore statunitense Robert F. Kennedy viene ferito a colpi di pistola a Los Angeles; morirà il giorno successivo.

1981 – Il Center for Disease Control and Prevention di Atlanta riporta i primi casi ufficiali di quella che sarà successivamente identificata come AIDS.

1989 – Durante la protesta di piazza Tienanmen a Pechino, un anonimo dimostrante, noto come il Rivoltoso Sconosciuto, si para davanti ai carri armati diventando un simbolo globale di resistenza.

1783 – I fratelli Montgolfier compiono a Annonay la prima dimostrazione pubblica del loro pallone ad aria calda.

Giornata mondiale

Il 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell’ambiente, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1972 per sensibilizzare l’opinione pubblica globale sulla necessità della tutela e della salvaguardia degli ecosistemi.

Curiosità sui nati in questo giorno

L’economista Adam Smith possedeva una memoria prodigiosa ma era anche celebre tra i suoi contemporanei per una spiccata distrazione che lo portava a parlare da solo per strada. Massimo Troisi, nato anch’egli in questo giorno, mantenne sempre un legame viscerale con la sua terra, preferendo la spontaneità espressiva della lingua napoletana per scardinare i cliché della comicità tradizionale.

Citazione del giorno

“Il giorno più perso è quello in cui non si è riso.” – Massimo Troisi

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco