Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 4 giugno: Roma si libera dall’occupazione

Il 4 giugno si colloca nel cuore della primavera, una giornata ricca di ricorrenze storiche, anniversari di figure che hanno segnato la cultura globale e momenti di profonda riflessione sociale.

Santi del giorno

San Francesco Caracciolo, sacerdote e confessore San Quirino di Siscia, vescovo e martire Santa Isabella della Madre di Dio, vergine carmelitana San Metofio di Olimpo, vescovo e martire San Clateo, vescovo di Brescia e martire

Nati e morti celebri

Nati il 4 giugno:

Giacomo Casanova (1725), scrittore, poeta e avventuriero italiano

Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867), generale e politico finlandese

Leo Gorcey (1917), attore statunitense

Marco Risi (1951), regista e sceneggiatore italiano

Massimo Ceccherini (1965), attore e regista italiano

Angelina Jolie (1975), attrice, regista e ambasciatrice ONU statunitense

Russell Brand (1975), attore e conduttore radiofonico britannico

Bar Refaeli (1985), supermodella e conduttrice televisiva israeliana

Morti il 4 giugno:

Giacomo Casanova (1798), scrittore e avventuriero italiano (deceduto nello stesso giorno della sua nascita)

Guglielmo II di Germania (1941), ultimo imperatore tedesco

Reinhard Heydrich (1942), generale delle SS tedesco

Nino Manfredi (2004), attore, regista e cantante italiano

Massimo Troisi (1994), attore, regista e sceneggiatore italiano

Eventi storici

1070: Viene documentata per la prima volta la creazione del formaggio Roquefort in Francia.

1783: I fratelli Montgolfier compiono la prima dimostrazione pubblica del loro pallone aerostatico ad Annonay.

1944: Le truppe alleate della Quinta Armata statunitense, guidate dal generale Mark Clark, liberano la città di Roma dall’occupazione nazifascista.

1970: Tonga ottiene l’indipendenza dal Regno Unito, diventando uno stato sovrano.

1989: Pechino, le truppe dell’esercito cinese reprimono nel sangue le proteste degli studenti in Piazza Tienanmen.

1989: In Polonia le prime elezioni parzialmente libere del secondo dopoguerra vedono il trionfo del sindacato Solidarność.

Giornata mondiale

In questa data ricorre la Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1982, la ricorrenza serve a focalizzare l’attenzione pubblica sulle sofferenze patite dai bambini in tutto il mondo a causa di guerre, violenze e abusi psicologici e fisici.

Curiosità e citazione

Il 4 giugno presenta una singolare coincidenza biografica legata a Giacomo Casanova, il quale morì a Dux, nell’attuale Repubblica Ceca, esattamente nel giorno del suo settantatreesimo compleanno. Tra i nati in questa giornata spicca Angelina Jolie, nota non solo per i suoi successi cinematografici ma anche per il suo insolito brevetto di volo privato, ottenuto per poter pilotare personalmente aerei durante le sue missioni umanitarie nel mondo.

Citazione del giorno di Massimo Troisi: “La sofferenza estetica non mi fa paura, mi fa paura la sofferenza fisica.”

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