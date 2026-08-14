Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 14 Agosto: muore Enzo Ferrari

Il 14 agosto è la 226ª giornata del calendario gregoriano (la 227ª negli anni bisestili) e segna la vigilia della festività dell’Assunzione. Questa data incrocia momenti di grande rilevanza storica, anniversari legati a figure iconiche del panorama culturale e sportivo internazionale e ricordi che hanno segnato la memoria collettiva.
Santi del giorno
- San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
- Sant’Eusebio di Roma, presbitero
- San Alfredo, vescovo
- Beato Domenico della Madre di Dio, sacerdote passionista
Nati il 14 agosto
- Giorgio Strehler (1921 – 1997), regista teatrale italiano
- Wim Wenders (1945), regista e sceneggiatore tedesco
- Steve Martin (1945), attore e comico statunitense
- Magic Johnson (1959), ex cestista e dirigente sportivo statunitense
- Halle Berry (1966), attrice e modella statunitense
- Raoul Bova (1971), attore e regista italiano
- Mila Kunis (1983), attrice statunitense
- Giorgio Chiellini (1984), ex calciatore e dirigente sportivo italiano
Morti il 14 agosto
- Massimiliano Maria Kolbe (1894 – 1941), presbitero e francescano polacco
- Bertolt Brecht (1898 – 1956), drammaturgo, poeta e regista teatrale tedesco
- Jules Romains (1885 – 1972), scrittore e poeta francese
- Enzo Ferrari (1898 – 1988), imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano
- Czesław Miłosz (1911 – 2004), poeta e scrittore polacco, Premio Nobel per la letteratura
Accadde oggi
- 1040: Macbeth diventa re di Scozia dopo aver ucciso in battaglia il re Duncan I.
- 1945: Il Giappone accetta la resa incondizionata agli Alleati, ponendo di fatto fine ai combattimenti della Seconda guerra mondiale.
- 1988: Scompare all’età di 90 anni Enzo Ferrari, fondatore della celebre casa automobilistica di Maranello.
- 2018: A Genova crolla una sezione del Viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone.
Giornata mondiale
In questa data ricorre la Giornata mondiale della lucertola, un’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei rettili negli ecosistemi globali e sulla salvaguardia del loro habitat naturale.
Curiosità sui nati il 14 agosto
I nati il 14 agosto appartengono al segno zodiacale del Leone. Sono contraddistinti da una spiccata determinazione, da un forte carisma e da un’energia contagiosa che li porta spesso ad assumere ruoli di guida. Dotati di grande creatività e di un intuitivo senso dell’organizzazione, affrontano le sfide con prontezza e tendono a lasciare un’impronta incisiva nei contesti in cui operano.
Citazione del giorno
“Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere.
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