Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 14 Agosto: muore Enzo Ferrari

Il 14 agosto è la 226ª giornata del calendario gregoriano (la 227ª negli anni bisestili) e segna la vigilia della festività dell’Assunzione. Questa data incrocia momenti di grande rilevanza storica, anniversari legati a figure iconiche del panorama culturale e sportivo internazionale e ricordi che hanno segnato la memoria collettiva.

Santi del giorno

San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire

Sant’Eusebio di Roma, presbitero

San Alfredo, vescovo

Beato Domenico della Madre di Dio, sacerdote passionista

Nati il 14 agosto

Giorgio Strehler (1921 – 1997), regista teatrale italiano

Wim Wenders (1945), regista e sceneggiatore tedesco

Steve Martin (1945), attore e comico statunitense

Magic Johnson (1959), ex cestista e dirigente sportivo statunitense

Halle Berry (1966), attrice e modella statunitense

Raoul Bova (1971), attore e regista italiano

Mila Kunis (1983), attrice statunitense

Giorgio Chiellini (1984), ex calciatore e dirigente sportivo italiano

Morti il 14 agosto

Massimiliano Maria Kolbe (1894 – 1941), presbitero e francescano polacco

Bertolt Brecht (1898 – 1956), drammaturgo, poeta e regista teatrale tedesco

Jules Romains (1885 – 1972), scrittore e poeta francese

Enzo Ferrari (1898 – 1988), imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano

Czesław Miłosz (1911 – 2004), poeta e scrittore polacco, Premio Nobel per la letteratura

Accadde oggi

1040: Macbeth diventa re di Scozia dopo aver ucciso in battaglia il re Duncan I.

1945: Il Giappone accetta la resa incondizionata agli Alleati, ponendo di fatto fine ai combattimenti della Seconda guerra mondiale.

1988: Scompare all’età di 90 anni Enzo Ferrari, fondatore della celebre casa automobilistica di Maranello.

2018: A Genova crolla una sezione del Viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone.

Giornata mondiale

In questa data ricorre la Giornata mondiale della lucertola, un’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei rettili negli ecosistemi globali e sulla salvaguardia del loro habitat naturale.

Curiosità sui nati il 14 agosto

I nati il 14 agosto appartengono al segno zodiacale del Leone. Sono contraddistinti da una spiccata determinazione, da un forte carisma e da un’energia contagiosa che li porta spesso ad assumere ruoli di guida. Dotati di grande creatività e di un intuitivo senso dell’organizzazione, affrontano le sfide con prontezza e tendono a lasciare un’impronta incisiva nei contesti in cui operano.

Citazione del giorno

“Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere.

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