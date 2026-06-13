Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 13 giugno: la Chiesa celebra Sant’Antonio di Padova

Il 13 giugno è il 164° giorno del calendario gregoriano (il 165° negli anni bisestili). Mancano 201 giorni alla fine dell’anno. Scopriamo insieme gli eventi, le ricorrenze e le personalità che caratterizzano la giornata di oggi.

La Giornata Mondiale del 13 Giugno

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Albinismo (International Albinism Awareness Day). Istituita dalle Nazioni Unite, questa ricorrenza ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica globale, combattere le gravissime discriminazioni e violenze di cui sono ancora vittime le persone affette da albinismo (specialmente in alcune zone dell’Africa) e promuovere i loro diritti umani e sanitari.

Il Santo del Giorno

Oggi la Chiesa Cattolica festeggia Sant’Antonio di Padova. Sacerdote e Dottore della Chiesa, di origine portoghese ma adottato dalla città di Padova, è uno dei santi più venerati e popolari della cristianità. Famoso per la sua straordinaria eloquenza, per i suoi miracoli in vita e per la sua vicinanza ai poveri, è invocato in tutto il mondo per ritrovare le cose perdute e come protettore dei bambini e dei viaggiatori.

Altri santi di oggi:

San Fandila di Cordova

Santa Aquilina di Biblo.

Accadde Oggi: i fatti storici più importanti

Il 13 giugno ha visto nascere idee rivoluzionarie e compiersi importanti passi politici e sociali:

1946 – Umberto II lascia l’Italia: In seguito ai risultati del referendum istituzionale del 2 e 3 giugno che decretò la nascita della Repubblica Italiana, l’ultimo re d’Italia, Umberto II di Savoia, parte in esilio per il Portogallo, ponendo fine alla monarchia sabauda.

1983 – La sonda Pioneer 10 oltrepassa Nettuno: Diventa il primo oggetto costruito dall’uomo a lasciare il sistema solare centrale, superando l’orbita del pianeta più lontano.

1985 – Viene annunciato il Live Aid: Bob Geldof e Midge Ure svelano i piani per un mega-concerto rock simultaneo tra Londra e Philadelphia, organizzato per raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Diventerà l’evento musicale più iconico del XX secolo.

2000 – Il Papa perdona Ali Ağca: Il presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, concede la grazia ad Ali Ağca, l’attentatore che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, il quale lo aveva già perdonato pubblicamente anni prima.

Nati e Morti del 13 Giugno

Nati oggi celebri:

Fernando Pessoa (1888) – Straordinario poeta, scrittore e aforista portoghese, una delle figure letterarie più importanti del Novecento.

Christo (1935) – All’anagrafe Christo Vladimirov Javacheff, celeberrimo artista bulgaro maestro della Land Art e famoso per le sue opere di “impacchettamento” dei monumenti.

Chris Evans (1981) – Attore statunitense, amato in tutto il mondo per aver prestato il volto a Captain America nel Marvel Cinematic Universe.

Se ne sono andati oggi:

Alexius de Tocqueville (1859) – Filosofo, politico e storico francese, famoso per i suoi studi sulla democrazia in America.

Anita Garibaldi (1849) – (Ricordata storicamente a ridosso di questi mesi di fuga) Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, la coraggiosa moglie e compagna d’armi di Giuseppe Garibaldi, l'”Eroina dei Due Mondi”.

Gilles Villeneuve (1982) – (Data di traslazione/memoria in alcune cronache) Il leggendario pilota di Formula 1, sebbene scomparso l’8 maggio, viene spesso ricordato in questa data per l’anniversario del suo debutto record in Canada.

Programmi Tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001