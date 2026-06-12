Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 12 giugno: nasceva oggi Anna Frank, giovane deportata ebrea tedesca

Il 12 giugno è il 163° giorno del calendario gregoriano (il 164° negli anni bisestili). Mancano 202 days alla fine dell’anno. Scopriamo insieme gli eventi, i santi e i protagonisti che hanno segnato questa giornata.

La Giornata Mondiale del 12 Giugno

Oggi si celebra la Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile (World Day Against Child Labour). Istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nel 2002, questa ricorrenza serve a puntare i riflettori globali sulla piaga dello sfruttamento dei bambini, promuovendo iniziative per garantire a tutti i minori il diritto all’istruzione e a un’infanzia serena.

Il Santo del Giorno

Oggi la Chiesa Cattolica venera San Onofrio. Vissuto tra il IV e il V secolo, fu un monaco ed eremita che scelse di vivere per sessant’anni nel deserto egiziano della Tebaide in assoluta povertà, preghiera e penitenza. È considerato il patrono dei tessitori e di chi cerca oggetti smarriti.

San Leone III Papa

San Gaspare Bertoni.

Accadde Oggi: i fatti storici più importanti

Il 12 giugno è una data ricca di avvenimenti storici globali e nazionali:

1987 – Il discorso di Ronald Reagan a Berlino: Davanti alla Porta di Brandeburgo, il Presidente degli Stati Uniti pronuncia la celebre frase rivolta al leader sovietico: “Mr. Gorbachev, tear down this wall!” (“Abbatta questo muro!”).

Davanti alla Porta di Brandeburgo, il Presidente degli Stati Uniti pronuncia la celebre frase rivolta al leader sovietico: “Mr. Gorbachev, tear down this wall!” (“Abbatta questo muro!”). 1994 – Il referendum canottiera/bretelle in Austria: I cittadini austriaci votano a favore dell’adesione all’Unione Europea con il 66,6% dei consensi.

I cittadini austriaci votano a favore dell’adesione all’Unione Europea con il 66,6% dei consensi. 2015 – Iniziano i primi Giochi Europei: A Baku, in Azerbaigian, si apre ufficialmente la prima edizione dei Giochi Europei, una manifestazione multisportiva continentale sul modello dei Giochi Olimpici.

A Baku, in Azerbaigian, si apre ufficialmente la prima edizione dei Giochi Europei, una manifestazione multisportiva continentale sul modello dei Giochi Olimpici. 2018 – Lo storico vertice USA-Corea del Nord: Il presidente statunitense Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si incontrano a Singapore. È il primo storico faccia a faccia tra i leader in carica dei due Paesi.

Nati e Morti del 12 Giugno

Nati oggi celebri:

Anna Frank (1929) – La giovane deportata ebrea tedesca, diventata il simbolo universale della Shoah grazie al suo celebre e commovente diario.

(1929) – La giovane deportata ebrea tedesca, diventata il simbolo universale della Shoah grazie al suo celebre e commovente diario. Margherita Hack (1922) – Straordinaria astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista italiana.

(1922) – Straordinaria astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista italiana. Francesco Renga (1968) – Cantautore e vincitore del Festival di Sanremo.

Se ne sono andati oggi:

Silvio Berlusconi (2023) – Quattro volte Presidente del Consiglio italiano, editore, imprenditore e fondatore di Forza Italia, scompare all’età di 86 anni.

(2023) – Quattro volte Presidente del Consiglio italiano, editore, imprenditore e fondatore di Forza Italia, scompare all’età di 86 anni. Gregory Peck (2003) – Attore statunitense, leggenda della Hollywood classica e star di capolavori come Vacanze Romane.

(2003) – Attore statunitense, leggenda della Hollywood classica e star di capolavori come Vacanze Romane. Arturo Benedetti Michelangeli (1995) – Uno dei più grandi e rigorosi pianisti italiani del XX secolo.

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