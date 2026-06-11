Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 11 giugno: oggi si celebra la giornata mondiale del benessere

L’11 giugno è il 162° giorno del calendario gregoriano (il 163° negli anni bisestili). Mancano 203 giorni alla fine dell’anno. Scopriamo insieme gli eventi, i protagonisti e le ricorrenze che caratterizzano la giornata di oggi.

La Giornata Mondiale dell’11 Giugno

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Benessere (Global Wellness Day). Nata con lo slogan “Un giorno può cambiare la tua vita”, questa ricorrenza invita a riflettere sull’importanza di uno stile di vita sano, sulla salute mentale e fisica e sul prendersi cura di se stessi attraverso lo sport, la buona alimentazione e la meditazione.

Il Santo del Giorno

Oggi la Chiesa celebra San Barnaba Apostolo. Pur non facendo parte dei dodici apostoli originari, viene chiamato così per l’importanza del suo operato. Fu uno dei primi e più grandi predicatori del Vangelo, compagno di viaggio di San Paolo e, secondo la tradizione, primo vescovo di Milano, dove morì martire.

Altri santi di oggi:

Santa Paola Frassinetti

San Massimo di Napoli.

Accadde Oggi: i fatti storici più importanti

L’11 giugno ha registrato eventi epocali e drammatici nel corso della storia:

1184 a.C. – La fine di Troia: Secondo i calcoli dello storico e astronomo Eratostene di Cirene, in questa data avviene la celebre distruzione e il sacco della città di Troia ad opera dei Greci.

Secondo i calcoli dello storico e astronomo Eratostene di Cirene, in questa data avviene la celebre distruzione e il sacco della città di Troia ad opera dei Greci. 1962 – La grande fuga da Alcatraz: Frank Morris e i fratelli John e Clarence Anglin riescono a fuggire dalla prigione di massima sicurezza di Alcatraz, nella baia di San Francisco. Di loro non si saprà mai più nulla, ispirando libri e il famoso film con Clint Eastwood.

Frank Morris e i fratelli John e Clarence Anglin riescono a fuggire dalla prigione di massima sicurezza di Alcatraz, nella baia di San Francisco. Di loro non si saprà mai più nulla, ispirando libri e il famoso film con Clint Eastwood. 1993 – Nei cinema americani esce Jurassic Park: Il capolavoro di Steven Spielberg debutta nelle sale statunitensi, rivoluzionando la storia degli effetti speciali e diventando uno dei film di maggior incasso di sempre.

Il capolavoro di Steven Spielberg debutta nelle sale statunitensi, rivoluzionando la storia degli effetti speciali e diventando uno dei film di maggior incasso di sempre. 2002 – Riconoscimento per Antonio Meucci: Il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente l’inventore italiano Antonio Meucci come il vero e primo inventore del telefono, ponendo fine alla secolare disputa con Alexander Graham Bell.

Nati e Morti dell’11 Giugno

Se ne sono andati oggi:

Enrico Berlinguer (1984) – Uno dei leader politici più amati e rispettati della storia italiana, storico segretario del Partito Comunista Italiano, si spegne a Padova quattro giorni dopo essere stato colpito da un ictus durante un comizio.

(1984) – Uno dei leader politici più amati e rispettati della storia italiana, storico segretario del Partito Comunista Italiano, si spegne a Padova quattro giorni dopo essere stato colpito da un ictus durante un comizio. John Wayne (1979) – Iconico attore statunitense, simbolo indiscusso del cinema western hollywoodiano.

(1979) – Iconico attore statunitense, simbolo indiscusso del cinema western hollywoodiano. Cattarina Corner (Caterina Cornaro) (1510) – Regina di Cipro e una delle figure femminili più influenti del Rinascimento veneziano.

Nati oggi celebri:

Richard Strauss (1864) – Grande compositore e direttore d’orchestra tedesco.

(1864) – Grande compositore e direttore d’orchestra tedesco. Jean Alesi (1964) – Ex pilota automobilistico francese di Formula 1, amatissimo ex ferrarista.

(1964) – Ex pilota automobilistico francese di Formula 1, amatissimo ex ferrarista. Giobbe Covatta (1956) – Comico, attore e scrittore italiano, da sempre impegnato nel sociale

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