Almanacco

Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 10 giugno: muore Antoni Gaudì, padre della Sagrada Família

Accadde oggi: dal delitto Matteotti alla Giornata Mondiale dell’Art Nouveau. Santi, anniversari e grandi fatti storici di oggi

Redazione Infocilento
Sagrada Familia

Il 10 giugno è il 161° giorno del calendario gregoriano (il 162° negli anni bisestili). Mancano 204 giorni alla fine dell’anno. Scopriamo insieme l’almanacco di oggi tra santi, ricorrenze storiche e curiosità.

La Giornata Mondiale del 10 Giugno

Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Art Nouveau (Art Nouveau World Day). Istituita per dare risalto a questo stile artistico e architettonico unico, la data Sheets commemora la scomparsa di due grandi maestri del movimento: Antoni Gaudí e Ödön Lechner.

Il Santo del Giorno

Oggi la Chiesa Cattolica venera San Bogumilo di Gniezno. vissuto nel XII secolo in Polonia, è ricordato per la sua vita eremitica e la sua grande dedizione ai poveri dopo aver rinunciato alla carica di arcivescovo.

  • Beata Diana degli Andalò
  • San Massimo di Aveia.

Accadde Oggi: i fatti storici più importanti

Il 10 giugno ha visto consumarsi eventi che hanno segnato la storia d’Italia e del mondo:

  • 1924 – Il delitto Matteotti: A Roma viene rapito e assassinato dai fascisti il deputato socialista Giacomo Matteotti, dopo aver denunciato alla Camera i brogli elettorali del regime.
  • 1934 – L’Italia è Campione del Mondo: La Nazionale italiana di calcio vince il suo primo titolo mondiale, battendo la Cecoslovacchia per 2-1 a Roma.
  • 1940 – L’Italia entra nella Seconda Guerra Mondiale: Dal balcone di Palazzo Venezia, Benito Mussolini annuncia la dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna.
  • 1981 – La tragedia di Vermicino: Il piccolo Alfredo Rampi (Alfredino) cade in un pozzo artesiano a Vermicino. I tentativi di salvataggio terranno l’Italia con il fiato sospeso per giorni, dando vita alla prima grande diretta tv non-stop della cronaca italiana.

Nati e Morti del 10 Giugno

Se ne sono andati oggi:

  • Giacomo Matteotti (1924) – Politico e giornalista italiano.
  • Antoni Gaudí (1926) – Celebre architetto spagnolo, padre della Sagrada Família.
  • Arrigo Boito (1918) – Compositore, letterato e librettista italiano

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