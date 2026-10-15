Boom di presenze per la seconda edizione dell’Oktoberfest Cilento. Attesa per la lotteria in diretta su InfoCilento

Si è conclusa domenica 11 ottobre, ad Agropoli, la seconda edizione dell’Oktoberfest Cilento. La manifestazione ha registrato un bilancio decisamente positivo, richiamando anche quest’anno un folto pubblico e consolidando la propria presenza sul territorio. Grande soddisfazione è stata espressa dall’ideatore e organizzatore dell’evento, Rodolfo Sodano, che ha evidenziato l’ottimo riscontro ottenuto e la partecipazione entusiasta dei visitatori durante tutte le giornate della festa.

Attesa per l’estrazione della lotteria in diretta TV su InfoCilento

Archiviata la manifestazione, l’attenzione si sposta ora sull’attesa estrazione dei biglietti della lotteria, in programma lunedì 26 ottobre presso l’Hotel Serenella.

L’estrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su InfoCilento, visibile sul canale 79 del digitale terrestre e sulla pagina Facebook ufficiale dell’emittente. L’evento in streaming permetterà a tutti di seguire in tempo reale il momento conclusivo di questo secondo appuntamento con l’Oktoberfest Cilento ad Agropoli.