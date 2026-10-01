Agropoli: conto alla rovescia per l’Oktoberfest Cilento, domani il taglio del nastro

È ormai iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione dell’Oktoberfest Cilento. A poco più di ventiquattro ore dall’inaugurazione, nell’area mercatale di Agropoli Sud proseguono senza sosta gli ultimi lavori di allestimento della grande tendostruttura che, da venerdì 2 a domenica 11 ottobre, accoglierà visitatori e appassionati della tradizione bavarese.

I numeri e la struttura dell’evento ad Agropoli Sud

Dopo il successo d’esordio, l’appuntamento torna con numeri importanti: una struttura coperta di circa 2.000 metri quadrati, 1.500 posti a sedere, ingresso e parcheggio gratuiti. Il programma è stato ideato per accompagnare il pubblico durante l’intera durata della manifestazione.

L’atmosfera nell’area mercatale è quella tipica della vigilia: operai e addetti ai lavori sono impegnati nell’impostare gli ultimi dettagli, mentre la grande struttura prende forma in vista dell’apertura ufficiale.

L’organizzazione e il taglio del nastro con la prima spillatura

«Siamo pronti ad accogliere il pubblico per questa seconda edizione», dichiara Rodolfo Sodano, organizzatore dell’evento, incontrato nelle ore decisive della preparazione. Tutto è ormai pronto per il momento più atteso dell’inaugurazione: il taglio del nastro e la classica spillatura del primo barile di birra, che daranno ufficialmente il via ai festeggiamenti.

Enogastronomia bavarese e spettacoli: il programma fino all’11 ottobre

L’Oktoberfest Cilento proporrà un’esperienza immersiva ispirata alla tradizione bavarese, tra selezioni di birra, gastronomia tipica, musica dal vivo e intrattenimento.

Oltre all’apertura serale prevista per tutta la durata dell’evento, nei fine settimana sarà possibile partecipare anche agli appuntamenti a pranzo. La manifestazione punta a confermare i risultati dello scorso anno, riaccendendo l’area mercatale di Agropoli con i colori e lo spirito della festa bavarese.