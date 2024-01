Battipaglia: sindaca e assessori in visita agli studenti dell’Istituto Comprensivo Marconi

La Sindaca Cecilia Francese in compagnia degli assessori Antonio Fiorillo e Pietro Cerullo, ha effettuato una visita agli studenti dell’Istituto Comprensivo Marconi ospitati nei locali dell’ex Ferrari e del Profagri. Ad accogliere la prima cittadina la Dirigente Scolastica Giacomina Capuano e i rappresentanti dei genitori. Gli alunni hanno eseguito un flash mob musicale e il parroco don Paolo Castaldi ha voluto benedire l’intera comunità scolastica.

La giornata

Presso le sedi Profagri ed ex Ferrari sono state trasferite sedici classi delle scuole secondarie di primo grado delle Marconi. Le restanti sei classi sono collocate presso l’istituto Calamandrei, dove poi Sindaca e assessori si sono recati per un saluto agli studenti. Il trasferimento, come è noto, è stato disposto per permettere l’abbattimento e la ricostruzione ex novo della scuola Marconi di via Serroni.

Il commento

«Vorrei rassicurare tutti – ha detto la sindaca – continueremo a lavorare per garantirvi il massimo comfort in questa nuova sede temporanea; nessun pericolo amianto – ha poi aggiunto – come ventilato da qualcuno, dal capannone vicino. Sono stati svolti tutti gli accertamenti necessari al riguardo, ricorrendo a laboratori accreditati». Presto gli studenti avranno anche a disposizione un’area all’aperto dove poter svolgere attività di educazione motoria.