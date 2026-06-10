Battipaglia, 100mila euro per cultura, sport e sociale: pubblicato l’avviso per i contributi 2026

È stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi ordinari, patrocinio e altri benefici economici destinati alle iniziative che si svolgeranno nel periodo 15 luglio – 30 novembre 2026.
L’Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto del vigente Regolamento, mette a disposizione uno stanziamento complessivo di 100.000 euro per sostenere progetti di valore culturale, sociale, sportivo, educativo e di promozione del territorio.
L’avviso – predisposto «in esecuzione del vigente regolamento in materia di contributi, patrocinio ed altri benefici economici, ex art. 12 della Legge 241/1990» – definisce criteri, modalità di partecipazione e requisiti per l’accesso ai contributi economici e ai vantaggi indiretti.
I benefici per i progetti ammessi
I soggetti ammessi in graduatoria potranno beneficiare di diverse forme di supporto da parte dell’Ente:
- Contributo economico: fino a un massimo di 10.000 euro per singolo progetto, nel limite dell’80% delle spese ammissibili;
- Vantaggi indiretti gratuiti: tra cui palchi, energia elettrica, service tecnico, transenne e servizi della Polizia Municipale;
- Spazi comunali: uso di locali e aree dell’Ente secondo i regolamenti vigenti;
- Patrocinio gratuito dell’Ente.
Le iniziative dovranno essere ad accesso libero e gratuito e coerenti con gli ambiti previsti: cultura, arte, sport, ambiente, mobilità sostenibile, turismo, sviluppo economico, attività sociali e giovanili.
Chi può presentare la domanda?
Il bando è rivolto a una platea specifica di realtà operanti sul territorio. Possono presentare domanda:
- Associazioni senza scopo di lucro;
- Enti pubblici e privati no profit;
- Parrocchie;
- Associazioni culturali, sportive, sociali e di volontariato.
I requisiti obbligatori: Tutti i soggetti devono essere regolarmente costituiti e avere tra le finalità almeno uno dei seguenti ambiti: musica, teatro, danza, cinema, sport, storia. Sono inoltre previste specifiche condizioni di ammissibilità, tra cui la regolarità contributiva, l’assenza di contenziosi con il Comune e il rispetto delle norme fiscali e amministrative.
Criteri di valutazione e punteggi
La Commissione valuterà i progetti sulla base di criteri oggettivi e discrezionali, per un totale massimo di 100 punti, considerando i seguenti fattori:
- Qualità e originalità della proposta;
- Coerenza con gli obiettivi dell’Amministrazione;
- Esperienza del soggetto proponente;
- Articolazione territoriale e numero di giornate;
- Sostenibilità ambientale;
- Valore del piano economico-finanziario.
Per essere ammessi in graduatoria, i progetti dovranno raggiungere un punteggio minimo di almeno 60 punti.
Modalità di invio della domanda ed obblighi
La domanda deve essere presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo ufficiale del Comune: pecprotocollo@cert.comune.battipaglia.sa.it
L’invio dovrà tassativamente riportare il seguente oggetto: “AVVISO CONTRIBUTI 2026”.
È obbligatorio utilizzare la modulistica ufficiale (Modelli A–G) e allegare tutta la documentazione richiesta. L’istanza è soggetta a marca da bollo da 16 euro, salvo esenzioni di legge.
I soggetti che risulteranno ammessi al finanziamento o ai benefici dovranno adempiere a precisi obblighi:
- Acquisire a proprie spese tutte le autorizzazioni necessarie;
- Garantire sicurezza, agibilità e rispetto delle normative vigenti;
- Inserire nei materiali di comunicazione il logo istituzionale e la dicitura «Con il Patrocinio / Con il contributo del Comune di Battipaglia»;
- Presentare la rendicontazione finale entro 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.