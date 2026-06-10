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Battipaglia, 100mila euro per cultura, sport e sociale: pubblicato l’avviso per i contributi 2026

Pubblicato l'avviso del Comune di Battipaglia: 100.000€ per progetti culturali, sociali e sportivi dal 15 luglio al 30 novembre 2026. Come fare domanda

Antonio Elia
Municipio Battipaglia

È stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi ordinari, patrocinio e altri benefici economici destinati alle iniziative che si svolgeranno nel periodo 15 luglio – 30 novembre 2026.

L’Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto del vigente Regolamento, mette a disposizione uno stanziamento complessivo di 100.000 euro per sostenere progetti di valore culturale, sociale, sportivo, educativo e di promozione del territorio.

L’avviso – predisposto «in esecuzione del vigente regolamento in materia di contributi, patrocinio ed altri benefici economici, ex art. 12 della Legge 241/1990» – definisce criteri, modalità di partecipazione e requisiti per l’accesso ai contributi economici e ai vantaggi indiretti.

I benefici per i progetti ammessi

I soggetti ammessi in graduatoria potranno beneficiare di diverse forme di supporto da parte dell’Ente:

  • Contributo economico: fino a un massimo di 10.000 euro per singolo progetto, nel limite dell’80% delle spese ammissibili;
  • Vantaggi indiretti gratuiti: tra cui palchi, energia elettrica, service tecnico, transenne e servizi della Polizia Municipale;
  • Spazi comunali: uso di locali e aree dell’Ente secondo i regolamenti vigenti;
  • Patrocinio gratuito dell’Ente.

Le iniziative dovranno essere ad accesso libero e gratuito e coerenti con gli ambiti previsti: cultura, arte, sport, ambiente, mobilità sostenibile, turismo, sviluppo economico, attività sociali e giovanili.

Chi può presentare la domanda?

Il bando è rivolto a una platea specifica di realtà operanti sul territorio. Possono presentare domanda:

  • Associazioni senza scopo di lucro;
  • Enti pubblici e privati no profit;
  • Parrocchie;
  • Associazioni culturali, sportive, sociali e di volontariato.

I requisiti obbligatori: Tutti i soggetti devono essere regolarmente costituiti e avere tra le finalità almeno uno dei seguenti ambiti: musica, teatro, danza, cinema, sport, storia. Sono inoltre previste specifiche condizioni di ammissibilità, tra cui la regolarità contributiva, l’assenza di contenziosi con il Comune e il rispetto delle norme fiscali e amministrative.

Criteri di valutazione e punteggi

La Commissione valuterà i progetti sulla base di criteri oggettivi e discrezionali, per un totale massimo di 100 punti, considerando i seguenti fattori:

  1. Qualità e originalità della proposta;
  2. Coerenza con gli obiettivi dell’Amministrazione;
  3. Esperienza del soggetto proponente;
  4. Articolazione territoriale e numero di giornate;
  5. Sostenibilità ambientale;
  6. Valore del piano economico-finanziario.

Per essere ammessi in graduatoria, i progetti dovranno raggiungere un punteggio minimo di almeno 60 punti.

Modalità di invio della domanda ed obblighi

La domanda deve essere presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo ufficiale del Comune: pecprotocollo@cert.comune.battipaglia.sa.it

L’invio dovrà tassativamente riportare il seguente oggetto: “AVVISO CONTRIBUTI 2026”.

È obbligatorio utilizzare la modulistica ufficiale (Modelli A–G) e allegare tutta la documentazione richiesta. L’istanza è soggetta a marca da bollo da 16 euro, salvo esenzioni di legge.

I soggetti che risulteranno ammessi al finanziamento o ai benefici dovranno adempiere a precisi obblighi:

  • Acquisire a proprie spese tutte le autorizzazioni necessarie;
  • Garantire sicurezza, agibilità e rispetto delle normative vigenti;
  • Inserire nei materiali di comunicazione il logo istituzionale e la dicitura «Con il Patrocinio / Con il contributo del Comune di Battipaglia»;
  • Presentare la rendicontazione finale entro 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.
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