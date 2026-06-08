Attualità

Ascea: al via i lavori di messa in sicurezza sulla S.R. ex S.S. 447/A

Al via i lavori su un'arteria stradale strategica per residenti e visitatori. L'Assessore Dragone: «La sicurezza stradale è una priorità per la nostra comunità»

Comunicato Stampa

Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza del tratto compreso tra il Km 3+000 e il Km 4+200 della S.R. ex S.S. 447/A, ad Ascea, un intervento importante per il miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità del territorio.

La soddisfazione degli amministratori

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Ascea esprimono un sentito e profondo ringraziamento al Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente, e al Vicepresidente Giovanni Guzzo, per l’attenzione, la vicinanza e l’impegno costantemente dimostrati nei confronti della nostra comunità.

Grazie alla loro sensibilità istituzionale e alla concreta volontà di rispondere alle esigenze del territorio, oggi prende avvio un’opera importante e attesa da tempo, che contribuirà a migliorare la sicurezza e la viabilità lungo un tratto strategico della nostra rete stradale.

Un ringraziamento va inoltre al RUP, Ing. Ernesto Scaramella, e al Direttore dei Lavori, Geom. Roberto Lettieri, per la professionalità e l’impegno con cui stanno seguendo l’intervento.

Il commento

«La sicurezza stradale è una priorità per la nostra comunità – dichiara l’Assessore alla Viabilità Filippo Dragone –. Questo intervento contribuirà a migliorare la percorribilità e la sicurezza di un’arteria fondamentale per residenti e visitatori».

L’avvio dei lavori rappresenta un risultato concreto per il territorio e conferma l’importanza della collaborazione tra enti e istituzioni per dare risposte efficaci ai cittadini.

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