Ascea: al via i lavori di messa in sicurezza sulla S.R. ex S.S. 447/A

Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza del tratto compreso tra il Km 3+000 e il Km 4+200 della S.R. ex S.S. 447/A, ad Ascea, un intervento importante per il miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità del territorio.

La soddisfazione degli amministratori

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Ascea esprimono un sentito e profondo ringraziamento al Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente, e al Vicepresidente Giovanni Guzzo, per l’attenzione, la vicinanza e l’impegno costantemente dimostrati nei confronti della nostra comunità.

Grazie alla loro sensibilità istituzionale e alla concreta volontà di rispondere alle esigenze del territorio, oggi prende avvio un’opera importante e attesa da tempo, che contribuirà a migliorare la sicurezza e la viabilità lungo un tratto strategico della nostra rete stradale.

Un ringraziamento va inoltre al RUP, Ing. Ernesto Scaramella, e al Direttore dei Lavori, Geom. Roberto Lettieri, per la professionalità e l’impegno con cui stanno seguendo l’intervento.

«La sicurezza stradale è una priorità per la nostra comunità – dichiara l’Assessore alla Viabilità Filippo Dragone –. Questo intervento contribuirà a migliorare la percorribilità e la sicurezza di un’arteria fondamentale per residenti e visitatori».

L’avvio dei lavori rappresenta un risultato concreto per il territorio e conferma l’importanza della collaborazione tra enti e istituzioni per dare risposte efficaci ai cittadini.