Ascea, abbandona sette cuccioli: identificato e denunciato il responsabile

Sono sette i cuccioli di cane abbandonati domenica scorso in un terreno della località Stampella, ad Ascea. A trovarli è stata una cittadina della zona che, mentre si trovava nei pressi dei propri terreni, ha sentito i piccoli guaire. La donna li ha recuperati, portati a casa e ha prestato loro le prime cure, avvisando subito il Comandante della Polizia Locale.

I controlli e il provvedimento

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sansone, è da tempo sensibile al tema della tutela degli animali e al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei cani. I controlli sul territorio sono stati intensificati dalla Polizia Locale anche grazie all’impianto di videosorveglianza. Dopo una breve attività d’indagine, condotta anche attraverso l’uso dei social e con la collaborazione di alcuni cittadini, la Polizia Locale è riuscita a individuare l’autore dell’abbandono. Questa mattina, il Comandante dei caschi bianchi di Ascea, Tenente Massimiliano Falcone, insieme al suo personale, si è recato presso l’abitazione del responsabile, dove è stato riscontrato il cane che aveva partorito da pochi giorni. Il proprietario è stato denunciato a piede libero.

Nel frattempo i cuccioli sono custoditi, nutriti e, dopo il controllo medico veterinario, saranno affidati a persone ritenute amorevoli e sensibili. “Non è tollerabile questo vile gesto. Va duramente condannato. Infatti l’autore dell’abbandono è stato denunciato dalla Polizia Locale alla Procura di Vallo della Lucania per il reato di abbandono di animali. Tale reato prevede una dura e giusta pena, ossia l’arresto o l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. La nostra comunità è stata subito pronta a collaborare nella ricerca ed individuazione dell’autore.”