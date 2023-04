Arrivano le festività pasquali, stop ai cantieri sulla Cilentana

Anas in azione sulla strada statale 18 VAR “Cilentana”. L’obiettivo è quello di migliorare la percorribilità e la sicurezza dell’arteria viaria attraverso diversi interventi di manutenzione.

I lavori in corso sulla Cilentana

I lavori in corso riguardano il consolidamento e la conservazione di otto opere ad Agropoli, quattro delle quali già completate sulla carreggiata sud, per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Inoltre, è previsto un nuovo intervento di manutenzione, per un investimento complessivo di oltre 1,6 milioni di euro, relativo agli impianti tecnologici a servizio degli svincoli di ‘Agropoli Sud’, ‘Agropoli Nord’ e della galleria ‘Starze’, nel territorio comunale di Vallo della Lucania.

Lo stop ai cantieri

In vista degli spostamenti previsti per il periodo pasquale, Anas rimuoverà temporaneamente i cantieri su strada entro la giornata di domani, giovedì 6 aprile, al fine di agevolare il traffico.

In questa fase, si prevede l’attivazione del senso unico alternato sull’opera al km 104,080 ad Agropoli e nella galleria ‘Starze’ a Vallo della Lucania. Le attività riprenderanno a partire da mercoledì 12 aprile, con la sostanziale interruzione delle lavorazioni in concomitanza con i principali periodi festivi.

L’ultimazione degli interventi sulle opere ad Agropoli è fissata per il mese di maggio, mentre la conclusione dell’attività relativa agli impianti tecnologici è prevista prima della prossima estate. Per quanto riguarda le interferenze con la viabilità, Anas sta cercando di limitarle il più possibile, al fine di non creare disagi alla circolazione.