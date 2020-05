Agropoli, calcinacci dal viadotto di via Vienna, cittadini chiedono interventi

AGROPOLI. «Necessari interventi per la sistemazione del viadotto della Cilentana in via Vienna». E’ quanto chiedono i cittadini della zona preoccupati dal crollo di calcinacci. Un problema che in realtà persiste da tempo e proprio per questo crea non pochi timori. Ad essere interessato è il ponticello che collega via Vienna con l’ingresso nord del Lungomare San Marco.

In realtà quest’ultimo è interdetto all’accesso delle auto, ma è comunque un passaggio pedonale.

Il medesimo problema interessa anche altri viadotti e uno di questi, lungo la parallela al Lungomare, risulta già chiuso al traffico. Di qui l’appello ad interventi che spetterebbero all’Anas, titolare dell’arteria.