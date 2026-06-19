Aquara: lo straziante addio a Stefano Minella, il 36enne deceduto in un incidente stradale

È tornato nella sua Aquara, Stefano Minella. Questa mattina, ad accogliere il feretro del 36enne venuto a mancare a causa di un tragico incidente stradale avvenuto a Riese (in provincia di Treviso), c’erano i suoi amici di sempre, i suoi familiari, i suoi concittadini e le tante persone con cui Stefano è cresciuto e che gli vorranno bene per sempre.

Stefano era originario proprio di Aquara, ma viveva al Nord da diverso tempo. Stava andando al lavoro durante la tragica mattinata che lo ha strappato prematuramente alla vita: era in sella alla sua moto ed era quasi arrivato in una zona cantiere dell’area industriale di Riese quando l’urto con un furgone gli ha causato una caduta fatale.

L’addio nella Chiesa di San Nicola di Bari

La Chiesa di San Nicola di Bari – Santuario di San Lucido, questa mattina, ha aperto prestissimo le sue porte per l’addio a Stefano, in attesa della cerimonia funebre tenutasi alle ore 10:00. Sin da subito l’edificio è stato gremito da tante persone che ora piangono la scomparsa di un ragazzo buono, generoso, sempre sorridente e amico di tutti.

Stefano aveva frequentato le scuole superiori a Roccadaspide e aveva un legame molto stretto con la frazione di Fonte di Roccadaspide, in cui risiedono i suoi familiari.

Due cugini uniti da un destino tragico

Stefano era il cugino di Luca Minella, il 25enne venuto a mancare nel marzo 2025 a causa di un terribile incidente stradale avvenuto proprio a Fonte. Due cugini uniti da un destino tragico, che lascia i familiari in un dolore straziante.

“Solo quindici mesi fa, caro Stefano, eravamo abbracciati in lacrime per la perdita del nostro Luca e adesso navigo in un mare di lacrime. Sto andando avanti nel buio profondo” — Francesco, cugino dei due giovani.

“Il cielo ha tremato di nuovo e il mio cuore si è squarciato di nuovo in mille pezzi” — Maria, mamma di Luca e zia di Stefano.

Il ricordo degli amici e la famiglia

Parole strazianti, lacrime e dolore. Per salutare Stefano, i suoi amici di sempre hanno preparato magliette con il suo volto dolce e sorridente, note di canzoni da far arrivare fino al cielo e fiori bianchi; tutto nel ricordo di un giovane che mancherà a tante persone.

Stefano lascia la mamma Luciana, il papà Matteo, le sorelle Giovanna e Bakhita, la compagna Elisa, gli zii, i parenti e tutte le persone a cui mancherà l’amore e la gentilezza che sapeva portare nella vita di quanti incontrava.