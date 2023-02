Ancora furti, ennesimo colpo in Cilento: portati via beni di valore, alimenti e abbigliamento

Sembra oramai inarrestabile l’ondata di furti che si sta verificando nel Cilento. A poche ore di distanza dal tentativo di furto avvenuto a Felitto e dalle segnalazioni giunte da Piaggine e Laurino, nella serata di ieri i ladri hanno messo a segno un colpo a Roccadaspide, in località Doglie.

Furto in abitazione: la dinamica

Dall’abitazione sita nell’area rurale della cittadina i malviventi hanno portato via diversi beni di valore sottrando al proprietario, L. T., persino beni alimentari e capi d’abbigliamento.

I malviventi hanno agito in prima serata, quando in casa non si trovava nessuno. Al momento del rientro, avvenuto intorno alle 22:00, i proprietari hanno scorto il disordine nell’abitazione e subito hanno capito di essere stati vittime di un furto.

Le preoccupazioni dei residenti

Non si sa se ad agire sia stata la stessa banda, oramai nota nel Cilento come “dell’Alfa Romeo bianca”, resta il fatto che nei comuni dell’entroterra cilentano la tensione è alle stelle e il numero dei furti, avvenuti solo nell’ultimo mese, non si conta più.

I cittadini sono sempre più preoccupati per i tanti colpi che si stanno registrando nel comprensorio. Nonostante l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine i malviventi continuano ad agire indisturbati.